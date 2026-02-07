Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 a avut loc vineri seara la San Siro, Milano, marcând startul competiției internaționale. Show-ul a fost marcat de momente artistice spectaculoase, dar și de reacții controversate din partea publicului. Printre momentele de atracție, JD Vance a fost huiduit de spectatorii din stadion, un gest care a atras atenția presei internaționale, relatează The Independent.

JD Vance, huiduit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 - Sursa: Profimedia

Ceremonia a inclus o secvență de balet cu ridicări complexe, demne de un program de patinaj artistic. Mariah Carey a urcat pe scenă pentru două minute, după care a urmat interpretarea imnului Italiei de către Laura Pausini, nominalizată la Grammy. Spectacolul s-a încheiat cu prestația impecabilă a lui Andrea Bocelli, care a lăsat întreaga arenă în tăcere admirativă.

Deși ceremonia a avut câteva momente neobișnuite, trei tuburi uriașe de vopsea coborând din acoperiș și mulțimi de oameni costumați în aparate de cafea colorate, în ansamblu, evenimentul a fost considerat elegant și bine organizat. Performanțele artistice au fost acompaniate de costume stil Giorgio Armani, reflectând atenția la detalii și rafinamentul general al ceremoniei.

Ceremonia a oferit un început strălucitor și plin de eleganță Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, cu un echilibru între spectacole artistice și tradiție, deși apariția lui JD Vance a adus o notă de controversă în prima seară a competiției.

