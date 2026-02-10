Cupa Mondială 2026. Lotul Elveţiei: Gregor Kobel este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Elveţiei, una dintre reprezentantele Europei la turneul final.

Naţionala de fotbal a Elveţiei a fost repartizată în Grupa B la Campionatul Mondial, alături de Canada, Qatar şi câştigătoarea barajului UEFA Path A, în care sunt implicate Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Italia şi Irlanda de Nord.

Elveţia intră în competiţie pe 13 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu Qatar, într-un meci care va avea loc pe San Francisco Bay Arena Stadium. Urmează meciurile cu Învingătoarea barajului UEFA Path A (Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Italia sau Irlanda de Nord), 18 iunie, ora 22.00, pe Los Angeles Stadium, şi cu Canada, 24 iunie, ora 22.00, pe BC Place Vancouver.

Program meciuri Elveţia la Cupa Mondială 2026:

13 iunie, ora 22.00, Qatar - Elveţia

18 iunie, ora 22.00, Elveţia - Învingătoarea barajului UEFA Path A

24 iunie, ora 22.00, Elveţia - Canada

Cum s-a calificat Elveţia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Elveţiei s-a calificat la Campionatul Mondial din America de Nord după ce a câştigat la pas o grupă din care au mai făcut parte Kosovo, Slovenia şi Suedia.

Elveţienii nu au avut emoţii pe teren propriu, 4-0 cu Kosovo, 3-0 cu Slovenia şi 4-1 cu Suedia, şi s-au menajat în deplasare, 1-1 în Kosovo, 0-0 în Slovenia şi 2-0 în Suedia.

Lotul Elveţiei

Murat Yakin, selecţionerul Elveţiei, mizează, în general, pe un lot plin de jucători care nu au nevoie de prea multă prezentare. Concret, este de aşteptat ca din lotul lărgit al Elveţiei, cu care Yakin să pregătească participarea la turneul final, să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller, Pascal Loretz.

Fundaşi - Miro Muheim, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Bećir Omeragić, Ricardo Rodriguez, Aurèle Amenda, Adrian Bajrami, Isaac Schmidt, Luca Jaquez, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger, Eray Cömert.

Mijlocaşi - Simon Sohm, Johan Manzambi, Granit Xhaka, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ardon Jashari.

Atacanţi - Breel Embolo, Dan Ndoye, Andi Zeqiri, Rubén Vargas, Cedric Itten, Joël Monteiro, Zeki Amdouni.

Top jucători Elveţia: Gregor Kobel este vedeta echipei

Deşi Elveţia a strălucit pe ofensivă în preliminarii, marcând 2,33 goluri pe meci, liderul echipei este considerat Gregor Kobel, unul dintre cei mai în formă portari din lume în ultimii ani. Kobel a ajuns să fie cotat la 40 de milioane de euro, după ce a adunat peste 200 de meciuri în tricoul celor de la Borussia Dortmund.

Alături de Kobel, din lotul Elveţiei se mai remarcă fotbalişti precum Dan Ndoye, de la Nottingham Forest, cotat la 40 de milioane de euro, Johan Manzambi, de la SC Freiburg, cotat la 30 de milioane de euro, Manuel Akanji, fundaşul lui Internazionale Milano, cotat la 22 de milioane de euro, şi Breel Embolo, atacantul lui Rennes, cotat la 12 milioane de euro.

Murat Yakin este antrenorul Elveţiei

Murat Yakin, o fostă legendă a fotbalului elveţian, conduce naţionala ţării sale încă din 2021. A preluat banca Elveţiei după ce a mai condus formaţii precum FC Thun, FC Basel, Spartak Moscova, Grasshoppers Zurich sau FC Sion.

Yakin a fost de şapte ori campion al Elveţiei, de cinci ori ca fotbalist, trei titluri cu Basel şi două titluri cu Grasshoppers, şi de două ori ca antrenor, ambele titluri cucerite cu FC Basel.

Palmaresul Elveţiei la Campionatul Mondial

Naţionala Elveţiei este o prezenţă constantă la turneele finale de Campionat Mondial. A participat, printre altele, la şase din cele şapte ediţii programate în perioada 1934-1966 şi la toate ediţiile programate din 2006 şi până în prezent. Elveţia a bifat faza sferturilor de finală la ediţiile din Italia (1934), Franţa (1938) şi Elveţia (1954) şi a bifat faza optimilor de finală la ultimele trei ediţii, Brazilia (2014), Rusia (2018) şi Qatar (2022).

La ediţia precedentă, Qatar 2022, Elveţia a terminat pe locul 2 Grupa G, după 1-0 cu Camerun, 0-1 cu Brazilia şi 3-2 cu Serbia, dar a părăsit competiţia în optimi, fiind surclasată de Portugalia, 1-6.

