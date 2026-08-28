După ani de zile în care au călătorit cu avioane private şi s-au lăudat cu maşini de lux şi bijuterii cu diamante pe social media, fraţii Tate au ajuns să se plângă de foame. Cei doi influenceri i-au trimis avocatului o scrisoare în care au scris că nu le ajung chipsurile şi că au slăbit kilograme bune după gratii. Probleme lor continuă însă. Ei vor rămâne după gratii până ce judecătorul va decide următorii paşi în cererea de extrădare depusă de Marea Britanie.

Vizibil neîngrijiţi, cu părul lung şi bărbi crescute, Andrew şi Tristan au fost aduşi în cătuşe în sala de judecată din Miami. Timp de opt ore, avocatul lor a explicat că fraţii sunt nevinovaţi şi că trebuie lăsaţi în libertate până ce judecătorii vor decide dacă vor fi sau nu extrădaţi în Marea Britanie. Ei sunt acuzaţi de viol în Regatul Unit, dar au un dosar pe rol şi în România pentru trafic de persoane.

"Judecătoarea a avut câteva întrebări despre ce se va întâmpla dacă Andrew și Tristan Tate vor fi privați de posibilitatea de a participa la procedurile din România. Răspunsul, din câte înțeleg eu, este că vor fi condamnați în lipsă și vor risca închisoarea pe viață", a declarat Joseph D. McBride, avocatul fraţilor Tate.

Fraţii Tate încearcă să convingă instanţa să îi lase în libertate

Articolul continuă după reclamă

Ca să o convingă pe judecătoare, fraţii s-au dezis de atitudinea arogantă şi de declaraţiile misogine făcute pe conturile de social media.

"Am spus niște prostii, dar uneori trebuie să agiți internetul ca să fii remarcat", a spus Andrew.

Asta în timp ce fratele lui a recunoscut că nu toate lucrurile pe care le spune sunt adevărate. Spre disperarea celor doi, judecătoarea a decis să aştepte până ce va da un răspuns la cererea de eliberare condiţionată. Asta înseamnă că Andrew şi Tristan rămân după gratii, unde, spun ei, condiţiile de viaţă sunt groaznice.

Andrew şi Tristan se plâng de condiţiile din detenţie

Jurnaliştii de la CNN au publicat un mesaj în care cei doi milionari se plâng că nu le ajunge mâncarea şi că sunt nevoiţi să împartă gustările. Tristan Tate susţine chiar că a slăbit şase kilograme, iar un bilet trimis avocatului pune şi mai mult paie pe foc. În el era scris scurt: "Mi-e foame!"

Zeci de adepţi ai fraţilor Tate, unii veniţi chiar din Europa, s-au adunat în faţa tribunalului în semn de sprijin. Bărbaţii au făcut flotări şi au afişat mesaje care îl descriau pe Andrew Tate drept "un erou".

"Au un impact pozitiv asupra lumii, au avut un impact uimitor asupra mea", a spus un susţinător al fraţilor.

Foşti luptători de kickboxing, fraţii Tate au adunat milioane de urmăritori online în ultimii ani prin postări în care au promovat hipermasculinitatea şi un stil de viaţă luxos. Cei doi au dublă cetățenie, americană și britanică.