Secretarul Trezoreriei SUA dă vina pe Ucraina pentru creșterea prețurilor la energie în lume

După ce s-a întâlnit cu ministrul rus de Finanțe, secretarul Trezoreriei SUA a declarat că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruseşti au dus la șocul energetic global. Amintim că americanii au stârnit furia europenilor în această săptămână după ce l-au invitat la reuniunea statelor G20 pe ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, fără a-i anunța pe parteneri.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a arătat cu degetul spre Ucraina pentru prețurile ridicate la energie care apasă greu asupra economiei mondiale, relatează The New York Times.

Bessent dă vina pe atacurile ucrainene

Bessent a făcut aceste declarații după două zile de întâlniri cu miniștri de Finanțe din întreaga lume, organizate în Carolina de Nord.

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Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești de petrol, care se întind deja de mai bine de un an, au costat Rusia zeci de milioane de barili din exporturile de produse petroliere rafinate și au perturbat aprovizionarea globală.

"Trecem acum printr-un șoc energetic din cauza războiului din Ucraina - pentru că Ucraina a decis că vrea să arunce în aer activele energetice rusești și produsele rafinate, iar acest lucru creează presiuni de creștere asupra prețurilor la nivel global. Și apoi este conflictul din Iran. Iar conflictul din Iran se va încheia", a declarat Bessent miercuri la Fox News.

Potrivit NYT, Bessent se află sub presiune, pe de o parte, să reducă prețurile globale la energie și, pe de altă parte, să intensifice presiunea economică asupra Iranului.

Controverse după întâlnirea cu ministrul rus

Majoritatea congresmenilor americani consideră Rusia agresorul în acest război. Senatul a adoptat în august, cu sprijin din ambele partide, o lege care ar obliga administrația Trump să impună sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Însă Bessent și președintele Trump au o atitudine mai conciliantă în relația cu Rusia.

În aprilie, secretarul Trezoreriei a stârnit critici după ce a ridicat temporar sancțiuni parțiale asupra petrolului rusesc, încercând să reducă prețurile.

Iar la summitul G20, a stârnit controverse după ce a avut o întâlnire bilaterală cu Siluanov, ministrul rus izolat diplomatic în trecut de administrația Biden și de guvernele europene.

"Din păcate, acest conflict îngrozitor dintre Rusia și Ucraina, dacă părțile nu vorbesc, dacă noi nu suntem implicați, atunci cum poate fi rezolvat? Știu că unii europeni au rămas cu un gust amar, dar cred că este foarte important să existe dialog", așa și-a apărat Bessent întâlnirea cu oficialul rus.

Kievul îi răspunde lui Bessent

Criticile lui Bessent la adresa tacticilor militare ucrainene au provocat reacții negative din partea unor oficiali de la Kiev.

Anton Gerașcenko, fost consilier al ministrului ucrainean de Interne, a declarat că războiul din Iran este principalul motiv pentru care prețul petrolului se menține ridicat.

"Războiul din Iran a avut un impact semnificativ mai mare asupra pieței globale a energiei decât loviturile ucrainene care reduc capacitatea Rusiei de a purta un război de agresiune împotriva Ucrainei", a scris Gerașcenko pe rețelele sociale.

Bessent a avut o relație tensionată cu Ucraina încă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, când a călătorit la Kiev și a intrat în conflict cu președintele Volodimir Zelenski pe tema celebrului acord referitor la resursele minerale ale țării.

Potrivit unei cărți scrise de jurnaliștii NYT Maggie Haberman și Jonathan Swan, Bessent i-ar fi cerut lui Trump să nu-l invite pe Zelenski la Casa Albă până când acordul respectiv nu era semnat.

În plus, secretarul Trezoreriei a spus în trecut despre Zelenski că este "pentru europeni un copil cu nevoi speciale" și că comporta ca "un Mr. Bean drogat".