Un copil în vârstă de aproximativ 7 ani a murit, joi dimineață, după ce a fost lovit de un tren în zona Haltei Ramificația Borcea, judeţul Ialomiţa. Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, leziunile fiind incompatibile cu viața.

Un copil de 7 ani a murit după ce a fost lovit de tren în Ialomița. Traficul feroviar, oprit

Potrivit ISU Ialomița, pompierii militari din cadrul Stației Fetești au fost solicitați să intervină în jurul orei 10:00, în urma unui accident feroviar. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița.

"La locul solicitării, a fost identificat un copil, în vârstă de aproximativ 6-7 ani, surprins de tren. Acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, echipajele medicale constatând din nefericire decesul", au transmis reprezentanții ISU Ialomița.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a precizat că incidentul s-a produs în jurul orei 09:45, când copilul a fost acroșat de trenul nr. 14302009, aparținând operatorului feroviar ASTRA. Evenimentul a fost anunțat de mecanicul trenului.

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La locul tragediei au intervenit echipaje medicale și de salvare, precum și polițiști de la Transporturi, care efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul feroviar pe firul 1 al Magistralei 800 este suspendat până la finalizarea verificărilor, iar circulația trenurilor se desfășoară temporar pe firul 2.

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CFR SA atrage atenția că accesul neautorizat pe calea ferată, traversarea prin locuri nepermise și apropierea de linii reprezintă un pericol major și recomandă respectarea regulilor de siguranță pentru evitarea unor astfel de tragedii.