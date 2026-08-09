Observator » Evenimente » Bătaie cu macete și spray lacrimogen în plină stradă, la Târgu Jiu. Bărbații implicați, reținuți

Video Bătaie cu macete și spray lacrimogen în plină stradă, la Târgu Jiu. Bărbații implicați, reținuți

Galerie (2)
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.08.2026, 12:14 | Modificat la 09.08.2026, 12:19

Mai mulți bărbați au fost reținuți de polițiștii din Târgu Jiu, Gorj, după ce au fost implicați într-o bătaie pe stradă. Aceștia s-au amenințat, apoi atacat cu macete și cutițe. Unul dintre ei a pulverizat spray lacrimogen.

Un conflict violent a izbucnit pe o stradă din Târgu Jiu. Trei bărbați au sărit la bătaie cu macete și cuțite, iar în imaginile surprinse de camerele de luat vedere se vede și un spray lacrimogen.

Locuitorii din zonă au alertat Poliția, iar echipajele ajunse la fața locului i-au identificat pe cei trei bărbați recalcitranți, pe care i-au și reținut apoi pentru verificări.

Din primele informații furnizate de polițiști reiese că niciunul dintre indivizi nu a fost rănit în urma conflictului.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în urma stabilirii tuturor împrejurărilor vor fi luate și măsurile legale împotriva celor trei bărbați.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
targu jiu bataie politia maceta spray lacrimogen gorj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.