Mai mulți bărbați au fost reținuți de polițiștii din Târgu Jiu, Gorj, după ce au fost implicați într-o bătaie pe stradă. Aceștia s-au amenințat, apoi atacat cu macete și cutițe. Unul dintre ei a pulverizat spray lacrimogen.

Un conflict violent a izbucnit pe o stradă din Târgu Jiu. Trei bărbați au sărit la bătaie cu macete și cuțite, iar în imaginile surprinse de camerele de luat vedere se vede și un spray lacrimogen.

Locuitorii din zonă au alertat Poliția, iar echipajele ajunse la fața locului i-au identificat pe cei trei bărbați recalcitranți, pe care i-au și reținut apoi pentru verificări.

Din primele informații furnizate de polițiști reiese că niciunul dintre indivizi nu a fost rănit în urma conflictului.

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Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în urma stabilirii tuturor împrejurărilor vor fi luate și măsurile legale împotriva celor trei bărbați.