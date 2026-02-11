"Mi-am înşelat iubita". A luat medalie la Jocurile Olimpice, apoi şi-a mărturisit infidelitatea în lacrimi

Olimpicul norvegian Sturla Holm Laegreid a mărturisit după ce a luat medalia de bronz la proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita.

Sturla Holm Lægreid din Norvegia, cu lacrimi în ochi, în timp ce își sărbătorește medalia de bronz după ce a concurat la biatlon masculin 20 km individual în ziua a 4-a a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, pe 10 februarie 2026 - Profimedia

Sportivul a mărturisit într-un interviu, la scurt timp după ce şi-a primit premiul că până săptămâna trecută „avea deja o medalie de aur”, dar a pierdut-o din cauza infidelității.

Laegreid a terminat pe locul al treilea în proba de biatlon, care combină schiul fond cu tirul cu arma, apoi a izbucnit în lacrimi la Jocurile Olimpice de Iarnă. Vorbind pentru postul public norvegian NRK, în limba sa maternă, la doar câteva momente după cursa de biatlon, el a declarat:

„Este cineva cu care mi-aș fi dorit să împart acest moment, dar care s-ar putea să nu se uite astăzi. Acum șase luni am întâlnit dragostea vieții mele, cea mai frumoasă și mai bună persoană din lume. Acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală a mea și am înșelat-o. I-am spus acum o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viața mea”, a declarat Sturla Holm Laegreid, potrivit Sky News.

Şi-a înşelat iubita la trei luni de relaţie

Sportivul în vârstă de 28 de ani a făcut apoi un apel emoționant, fără a-i dezvălui identitatea. „Aveam o medalie de aur în viața mea și probabil sunt mulți care mă privesc acum cu alți ochi, dar eu am ochi doar pentru ea”, a adăugat el. „Sportul a trecut într-un plan secund în ultimele zile. Mi-aș fi dorit să pot împărți acest moment cu ea”.

Ulterior, Laegreid a spus că poate nu era în starea potrivită pentru a acorda interviul după cursă, care a avut loc la scurt timp după moartea colegului său de echipă, Sivert Guttorm Bakken, în decembrie anul trecut. „Poate a fost chiar egoist din partea mea să dau acel interviu”, a spus el câteva ore mai târziu. „Așa că nu știu. Nu sunt chiar aici, mental. Vom vedea ce se va întâmpla.”

Laegreid a terminat pe locul al treilea în proba masculină de biatlon 20 km, desfășurată în nordul Italiei. Conaționalul său Johan-Olav Botn a câștigat aurul, iar francezul Eric Perrot a obținut argintul.

Cursa a avut loc în contextul în care schioarea americană Lindsey Vonn a confirmat că va avea nevoie de „mai multe intervenții chirurgicale” după accidentul suferit în finala probei de coborâre feminină, duminică.

