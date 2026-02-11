Cupa Mondială 2026. Lotul Marocului: Achraf Hakimi este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Achraf Hakimi, de la Paris Saint Germain, este vedeta naţionalei de fotbal a Marocului - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Marocului, una dintre reprezentantele Africii la turneul final.

Naţionala de fotbal a Marocului a fost repartizată în Grupa C la Campionatul Mondial, alături de Brazilia, Haiti şi Scoţia, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 01.00, ora României, când dă piept cu Brazilia, pe New York/ New Jersey Stadium.

Pentru Maroc urmează meciurile cu Scoţia, din 20 iunie, ora 01.00, de pe Boston Stadium, şi cu Haiti, din 25 iunie, ora 01.00, de pe Atlanta Stadium.

Program meciuri Maroc la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 01.00, Brazilia - Maroc

20 iunie, ora 01.00, Scoţia - Maroc

25 iunie, ora 01.00, Maroc - Haiti

Cum s-a calificat Maroc la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Marocului s-a calificat la Campionatul Mondial din America de Nord, după ce a câştigat, cu victorii pe linie, o grupă din care au mai făcut parte Niger, Tanzania, Zambia şi Congo.

Marocanii au dominat grupa de o maniera categorică, reuşind să înscrie 22 de goluri şi să încaseze numai două goluri. A fost 5-0 şi 2-1 cu Niger, 2-0 şi 2-0 cu Tanzania, 2-1 şi 2-0 cu Zambia şi 1-0 şi 6-0 cu Congo.

Lotul Marocului

Walid Regragui, selecţionerul Marocului, mizează pe una dintre cele mai bune generaţii din istoria acestei naţionale. Este de aşteptat ca din lotul lărgit cu care Walid Regragui va pregăti participarea la turneul final să nu lipsească:

Portari - Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdi Al Harrar, Mehdi Benabid, Salaheddine Chihab, Rachid Ghanimi.

Fundaşi - Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Mohamed Chibi, Adam Masina, Jawad El Yamiq, Anass Salah-Eddine, Abdelhamid Aït Boudlal, Youssef Belammari, Soufiane Bouftini, Hamza El Moussaoui, Achraf Dari, Souffian El Karouani, Omar El Hilali, Abdel Abqar, Zakaria El Ouahdi, Adam Aznou.

Mijlocaşi - Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Oussama Targhalline, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Walid El Karti, Oussama Tannane, Sabir Bougrine, Amin Zahzouh, Oussama El Azzouzi, Amir Richardson, Bilal Nadir.

Atacanţi - Hamza Igamane, Soufiane Rahimi, Brahim Díaz, Eliesse Ben Seghir, Ilias Akhomach, Abde Ezzalzouli, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Chemsdine Talbi, Abderrazak Hamdallah, Tarik Tissoudali, Achraf Bencharki, Sofiane Diop, Amine Adli, Maroan Sannadi, Osame Sahraoui.

Top jucători Maroc: Achraf Hakimi este vedeta echipei

Naţionala de fotbal a Marocului mizează pe o mulţime de jucători cu nume, însă, de departe, cel mai bine cotat, la 80 de milioane de euro, este Achraf Hakimi, fundaşul celor de la Paris Saint Germain. Hakimi, 27 de ani, s-a născut şi a crescut la Madrid, activând mai mult de un deceniu în tricoul celor de la Real. Totuşi, marocanul a adunat doar 17 meciuri în tricoul echipei de seniori a celor de la Real Madrid. A mai jucat pentru Borussia Dortmund şi Internazionale Milano, înainte să ajungă la actuala sa echipă, Paris Saint Germain, în 2021.

Hakimi are în palmares, printre altele, două Ligii ale Campionilor, una cu Real Madrid, în 2018, şi una cu Paris Saint Germain, în 2025, două Supercupe ale Europei, una cu Real Madrid, în 2017, şi una cu Paris Saint Germain, în 2025, un titlu de campion mondial al cluburilor, cucerit cu Real Madrid, în 2017, titlul de campion al Italiei, câştigat cu Internazionale Milano, în 2021, o medalie olimpică de bronz, cucerită cu naţionala Marocului, în 2024, sau o medalie de vicecampion al Cupei Africii pe Naţiuni, cucerită tot cu naţionala Marocului, în 2025.

Alături de Hakimi, pentru Maroc mai evoluează fotbalişti precum Brahim Diaz, de la Real Madrid, cotat la 35 de milioane de euro, Bilal El Khannouss, de la VFB Stuttgart, cotat la 32 de milioane de euro, Ismael Saibari, de la PSV Eindhoven, cotat la 32 de milioane de euro, sau Eliesse Ben Seghir, de la Bayer Leverkusen, cotat la 24 de milioane de euro.

Walid Regragui este antrenorul Marocului

Naţionala de fotbal a Marocului este condusă, din 2022, de Walid Regragui, un tehnician de 50 de ani care s-a şcolit în Franţa. Regragui a jucat pentru Toulouse, Ajaccio, Racing Santander, Dijon sau Grenoble şi a antrenat echipe precum FUS Rabat, Al Duhail şi Wydad Casablanca.

Ca jucător, Regragui a fost vicecampion al Africii, în 2004. Ca antrenor, tehnicianul a fost campion al Marocului, cu FUS Rabat, în 2016, şi cu Wydad Casablanca, în 2022, câştigător al Ligii Campionilor Africii, cu Wydad Casablanca, în 2022, campion al Qatarului, cu Al Duhail, în 2020, sau vicecampion al Africii, cu naţionala Marocului, în 2025.

Palmaresul Marocului la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Marocului participă doar pentru a 7-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial, dar participă la a 3-a ediţie consecutivă.

Dacă la ediţiile din 1970, 1994, 1998 şi 2018 nu a reuşit să treacă de grupe, iar la ediţia din 1986 a ajuns până în faza optimilor de finală, Marocul a dat lovitura la ediţia precedentă, Qatar 2022, când a ajuns între cele mai bune patru echipe din competiţie.

În Qatar, Marocul a câştigat o grupă cu Croaţia (0-0), Belgia (2-0) şi Canada (2-1), înainte de a ajunge în eliminatorii, unde le-a depăşit pe Spania, 3-0 la lovituri de departajare, şi Portugalia, 1-0, înainte de a pierde cu Franţa, în semifinale, 0-2, şi cu Croaţia, în finala mică, 1-2.

