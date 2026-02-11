Nicuşor Dan, întâlnire cu liderii marilor companii americane: "Îşi doresc să investească în continuare"

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România, mesajul acestora fiind că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră.

Preşedintele Nicuşor Dan scrie într-o postare pe Facebook că a avut, marţi, o discuţie cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham).

Nicuşor Dan: "Îşi doresc să investească în continuare în România"

"Mesajul companiilor americane este că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră şi că există premise puternice ca relaţia economică bilaterală să se întărească în anii următori", subliniază şeful statului.

El menţionează că a abordat teme esenţiale precum asigurarea predictibilităţii şi stabilităţii cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice şi al sănătăţii. "Am vorbit şi despre transformările prin care trece industria IT din România şi am punctat modalităţile prin care ţara noastră îşi poate consolida relevanţa prin atragerea de investiţii americane", spune Nicuşor Dan.

"Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunităţi de afaceri având în vedere că România este la intersecţia unor importante rute energetice şi comerciale globale", mai arată preşedintele.

