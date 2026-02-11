Cupa Mondială 2026. Lotul Braziliei: Vinicius Junior este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Braziliei, una dintre reprezentantele Americii de Sud la turneul final.

Naţionala de fotbal a Braziliei a fost repartizată în Grupa C la Campionatul Mondial, alături de Maroc, Haiti şi Scoţia, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 01.00, ora României, când dă piept cu Maroc, pe New York/ New Jersey Stadium.

Pentru Brazilia urmează meciurile cu Haiti, din 20 iunie, ora 04.00, de pe Philadelphia Stadium, şi cu Scoţia, din 25 iunie, ora 01.00, de pe Miami Stadium.

Program meciuri Brazilia la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 01.00, Brazilia - Maroc

20 iunie, ora 04.00, Brazilia - Haiti

25 iunie, ora 01.00, Scoţia - Brazilia

Cum s-a calificat Brazilia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Braziliei s-a calificat la turneul final după ce a terminat abia pe locul 5 grupa de calificare din America de Sud, fosta campioană mondială fiind depăşită de Argentina, Ecuador, Columbia şi Uruguay.

Brazilia a înregistrat opt victorii, patru egaluri şi şase înfrângeri în cele 18 meciuri jucate în preliminarii, având mai degrabă evoluţii modeste. De exemplu, Brazilia a încheiat campania cu o medie de doar 1,33 goluri marcate pe meci, bifând inclusiv rezultate precum 1-1, acasă, cu Venezuela, 1-4, în deplasare, cu Argentina, 0-2, în deplasare, cu Uruguay, 0-1, în deplasare, cu Paraguay, şi 0-1, în deplasare, cu Bolivia.

Lotul Braziliei

Italianul Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, continuă să mizeze pe un lot extrem de ofertant, chiar dacă pare că evoluţiile nu se mai ridică la nivelul aşteptărilor. Foarte probabil din lotul lărgit cu care Ancelotti va pregăti participarea la turneul final nu vor lipsi fotbalişti precum:

Portari - Ederson Moraes, Matheus Bento, Hugo Souza, Alisson Becker, Weverton Silva, Lucas Perri.

Fundaşi - Eder Militao, Marcos Marquinhos, Alex Sandro, Danilo Silva, Wesley Lima, Fabricio Bruno, Caio Henrique, Paulo Henrique, Gabriel Magalhaes, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Douglas Santos, Guilherme Arana, Vanderson de Oliveira, Victor Vitinho.

Mijlocaşi - Carlos Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Fabio Fabinho, Andrey Santos, Andre Trindade, Joao Gomes, Joelinton Lira, Andreas Pereira, Jean Lucas, Gerson Silva, Ederson dos Santos.

Atacanţi - Vinicius Junior, Richarlison de Andrade, Rodrygo Silva, Luiz Henrique, Estevao Willian, Matheus Cunha, João Pedro, Vitor Roque, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Raphael Raphinha, Antony dos Santos, Endrick Moreira, Savio Savinho, Neymar Junior.

Top jucători Brazilia: Vinicius este vedeta echipei

Per ansamblu putem spune că naţionala Braziliei nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuşi, conform transfermarkt.com, cel mai bine cotat jucători din pleiada de stele pe care o are Carlo Ancelotti la dispoziţie este Vinicius Junior, atacantul lui Real Madrid. Cotat la 150 de milioane de euro, Vinicius are, deja, cifre formidabile pentru vârsta lui, atacantul având doar 25 de ani.

Vinicius a marcat, deja, 114 goluri în 356 de meciuri jucate pentru Real Madrid şi opt goluri în 45 de selecţii la naţionala Braziliei, trecându-şi în cont, printre altele, trei titluri de campion al Spaniei, două Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei, o Cupă Intercontinentală şi două titluri FIFA Club World Cup.

Alături de Vinicius, Brazilia mizează şi pe jucători precum Estevao, atacantul lui Chelsea Londra, cotat la 80 de milioane de euro, Raphael Raphinha, atacantul Barcelonei, cotat la 80 de milioane de euro, Gabriel Magalhaes, fundaşul lui Arsenal Londra, cotat la 75 de milioane de euro, Bruno Guimaraes, mijlocaşul lui Newcastle United, cotat la 75 de milioane de euro, sau Matheus Cunha, atacantul lui Manchester United, cotat la 70 de milioane de euro.

Carlo Ancelotti este antrenorul Braziliei

O naţională care nu mai are nevoie de nicio prezentare nu putea să aibă decât un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Italianul Carlo Ancelotti, 66 de ani, este selecţionerul Braziliei din mai anul trecut.

Ancelotti este tipul de tehnician care a strălucit atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Ca jucător, italianul a câştigat două Cupe ale Campionilor Europeni, o Supercupă a Europei şi o Cupă Intercontinentală, cu AC Milan, obţinând şi bronzul, cu naţionala Italiei, la Mondialul din 1990.

Ca antrenor, Ancelotti a câştigat, printre altele, de cinci ori Liga Campionilor, de două ori cu AC Milan şi de trei ori cu Real Madrid, de cinci ori Supercupa Europei, de două ori cu AC Milan şi de trei ori cu Real Madrid, de trei ori Campionatul Mondial al cluburilor, o dată cu AC Milan şi de două ori cu Real Madrid, Cupa Intercontinentală, cu Real Madrid, titlul de campion al Italiei, cu AC Milan, titlul de campion al Angliei, cu Chelsea Londra, de două ori titlul de campion al Spaniei, cu Real Madrid, titlul de campion al Franţei, cu Paris Saint Germain, şi titlul de campion al Germaniei, cu Bayern Munchen.

Palmaresul Braziliei la Campionatul Mondial

În general, naţionala Braziliei este o obişnuită a podiumurilor la turneele finale de Campionat Mondial, chiar dacă la ultimele două ediţii s-a oprit în faza sferturilor de finală. Brazilia a câştigat titlul mondial la ediţiile din 1958 (Suedia), 1962 (Chile), 1970 (Mexic), 1994 (SUA) şi 2002 (Japonia şi Coreea de Sud), a fost vicecampioană mondială în 1950 (Brazilia) şi 1998 (Franţa) şi a cucerit bronzul în 1938 (Franţa) şi 1978 (Argentina).

În 2022, în Qatar, Brazilia a câştigat Grupa G, după 2-0 cu Serbia, 1-0 cu Elveţia şi 0-1 cu Camerun. În optimi, Brazilia a dat recital cu Coreea de Sud, 4-1, dar apoi sud-americanii au fost eliminaţi de Croaţia, în sferturi, 5-3 după lovituri de departajare.

