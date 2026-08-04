Vremea dă peste cap economia Europei, care se poate confrunta cu furtuna perfectă în această toamnă. Industria, sectorul agricol şi cel turistic sunt deja afectate de valurile de căldură şi de secetă. Transportul pe marile fluvii a fost oprit şi afectează lanţurile de aprovizionare. Specialiştii atrag atenţia că urmează penurie de alimente şi creşteri ale preţurilor. În ultimele 24 de ore, Austria, Cehia şi Slovacia s-au lovit de noi recorduri de temperatură. Iar în Italia, un român a murit pe un câmp la cules de roşii.

Marian, românul ucis de căldură, culegea roşii pe un câmp din apropiere de oraşul Cremona, pe o caniculă de 40 de grade. I s-a făcut rău brusc, moment în care colegii au dat alarma. Tânărul de 19 ani a fost transportat cu elicopterul la spital în stare critică, dar s-a stins din viaţă câteva ore mai târziu. Autorităţile verifică acum dacă s-au respectat condiţiile de muncă pentru angajaţii expuşi soarelui puternic.

Tragedia a venit în condiţiile în care al patrulea val de căldură a atins vârful în Italia. 25 de oraşe, printre care Roma, Milano şi Napoli au fost astăzi sub cod roşu de caniculă. În capitală, turiştii s-au ferit de soare la umbra Colosseumului.

"Chiar nu ne aşteptam să fie atât de cald. Am cumpărat toţi evantaie cu numele Roma scris pe ele. Încercăm să facem faţă, bem multă apă", spune o turistă din Slovacia.

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Cupola de foc a pus stăpânire şi pe restul continentului

Au fost 38 de grade în Spania, 36 în Germania. La fel şi în Franţa, care tocmai a traversat cea mai caldă lună din istorie. În Viena, azi au fost 40,8 grade, un maxim istoric. Asta în timp ce în Cehia şi Slovacia meteorologii au măsurat cea mai caldă noapte de când se fac măsurători - peste 27 de grade Celsius.

Temperaturile ridicate şi seceta prelungită pun în pericol economia Europei. Circulaţia pe trei dintre principalele artere maritime este fie suspendată, fie redusă.

În Koln, zeci de ambarcaţiuni au rămas blocate în port. Cea mai mare problemă este însă în transporturi - mii de barje au fost trase pe dreapta sau circulă mai mult goale, iar asta afectează lanţurile de aprovizionare.

"La niveluri normale ale apei, o barjă pe Rin poate transporta aproximativ 500 de containere. În prezent, această capacitate a scăzut la doar 20%. Asta lasă 400 de containere neutilizate undeva, în timp ce cele 100 care pot fi transportate devin mult mai scumpe de transportat", explică Fabian Gottlich, Camera de Comerţ a oraşului Koblenz.

Din acest motiv, specialiştii estimează o reducere cu 0,3 procente a creşterii economice în Germania.

Lipsa apei a dus la închiderea reactoarelor nucleare în Franţa.

În Polonia, seceta este cea mai gravă din ultimii ani, spun hidrologii.

"Partea de sud a Poloniei este foarte aridă. Avem 71 de alerte de secetă. Nu suntem pregătiţi! Clima se schimbă foarte repede", spune Pawel Staniszewski, hidrolog.

În aceste condiţii, fermierii din toată Europa avertizează că producţia va scădea, iar preţurile vor creşte în lunile următoare. În Franţa, mii de tone de salată, morcovi, usturoi şi ceapă s-au pierdut, iar la unele culturi producţia va fi la jumătate. Uleiul de măsline va fi şi el mai scump din cauza incendiilor din Grecia şi Spania. La nivelul Uniunii Europene, scade cu 7% recolta de floarea soarelui şi cu 6% porumbul. În Marea Britanie, producţia de cartofi şi de mere a fost cea mai afectată de condiţiile meteo.