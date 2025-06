"Zâmbea și spunea că e bine". Un șofer român de TIR a murit singur în cabină, pe marginea unui drum din Belgia

Cu fața în palme, așezat pe parapetul de pe marginea drumului N58 din Rekkem, Musaev Zelimkhan este încă marcat.

Își fuma țigara, în timp ce poliția și pompierii lucrau în jurul cabinei verzi a camionului. Musaev este cel care a descoperit, marți după-amiază, trupul fără viață al șoferului român. "Treceam pe aici ieri după-amiază (luni n.r.) și l-am văzut pe șofer târându-se spre camionul lui și apoi prăbușindu-se. La început am crezut că era beat. Mi s-a părut periculos, așa că mi-am oprit mașina în fața lui. Unii șoferi treceau foarte aproape de capul lui", povestește tânărul din Lauwe, potrivit Nieuwsblad.

"Mi-a mulțumit, mi-a zâmbit și a spus că totul e în regulă"

Musaev l-a ajutat să se ridice, moment în care și-a dat seama că era ceva mai grav: "În orice caz, nu mirosea a alcool și nu am văzut sticle goale. Bărbatul respira greu și tremura puternic. Am încercat să-l liniștesc, în ciuda barierei lingvistice, și i-am oferit niște apă. L-am întrebat de mai multe ori dacă vrea să chem o ambulanță, dar a refuzat categoric. Mi-a mulțumit, mi-a zâmbit și a spus că totul e în regulă".

Musaev Zelimkhan și-a văzut de drum și l-a lăsat pe român în cabină.

Totuși, nu avea liniște: "Toată seara m-am gândit la el. Când am trecut din nou, marți la prânz, am văzut un alt șofer în jurul camionului. Am oprit imediat să verific, dar era prea târziu. Nu mi-e deloc ușor, dar am făcut tot ce am putut".

Serviciile de urgență n-au mai putut face nimic

Serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului, dar nu s-a mai putut face nimic. Pompierii au blocat banda dreaptă ca echipele medicale să-și poată face treaba. A venit și poliția, pentru a verifica dacă este vorba de vreo faptă penală. Și ei au constatat că a fost o moarte naturală.

