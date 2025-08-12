Zeci de mercenari uciși și răniți după ce rușii au lovit cu o rachetă cantina unui centru de antrenament

Cel puțin 12 voluntari străini din armata ucraineană au fost uciși la sfârșitul lunii iulie când o rachetă rusească a lovit un centru de antrenament chiar în timp ce mercenarii luau masa, în timpul prânzului dezvăluie The New York Times.

Atacul a avut loc pe 21 iulie, în orașul Kropîvnîțkîi din centrul Ucrainei. Armata Ucraineană, care recunoaște rar loviturile rusești asupra obiectivelor militare, a confirmat că au fost ucişi și răniţi mai mulţi soldați, dar a refuzat să ofere detalii. Trei soldați, inclusiv unul care a fost martor la atac, au declarat pentru The New York Times că au fost vizaţi mercenari proaspăt veniți din Statele Unite, Columbia, Taiwan, Danemarca și alte țări.

Un american vorbeşte de 15 soldați morți și peste 100 răniți

Conform publicației americane, atacul cu rachete a avut loc în timp ce voluntarii luau masa. Un mercenar american din Florida a povestit că a asistat la cea mai puternică explozie pe care a auzit-o vreodată. El a spus că a văzut cel puțin 15 soldați morți și peste 100 răniți. În plus, atacul a aprins și un depozit de muniții, provocând explozii în lanț, în timp ce supraviețuitorii încercau să acorde primul ajutor răniților. Voluntarul american a povestit că a aplicat garouri unor soldați grav răniți și i-a transportat la ambulanțe, camioane și mașini private, cu care victimele au fost duse spre spitale.

Soldații nu au fost alertați de vreo alarmă aeriană înainte de atac, a spus soldatul american, dezamăgit să descopere ulterior că trusele de prim ajutor lipseau din sala de mese. Un purtător de cuvânt al legiunii străine din cadrul agenției ucrainene de informații militare (GUR), unitatea care a fost lovită, a declarat că a fost deschisă o anchetă și că numărul victimelor nu poate fi făcut public până la finalizarea acesteia.

Mercenarii care luptă contra rușilor, alături de armata ucraineană, servesc în unități ale armatei ucrainene sau în două legiuni internaționale dedicate, una subordonată armatei și cealaltă GUR. Potrivit NYT, mulți veterani americani ai războaielor din Irak și Afganistan au venit să lupte alături de ucraineni încă de la începutul invaziei în 2022. În ultimii ani, au venit în special mercenari din America de Sud. Columbienii, de pildă, sunt atrași de salariile mult mai mari decât cele din țara lor, deși riscurile luptelor în tranșee sunt mari.

Cât câştigă mercenarii din armata ucraineană

Mercenarii câștigă același salariu ca ucrainenii, între 1.000 și 1.750 de dolari lunar, plus bonusuri de luptă care pot depăși 3.000 de dolari pe lună. Rusia a atras și ea mercenari, inclusiv mii de soldați nord-coreeni.

De la începutul războiului, sute de străini au trecut prin tabăra GUR, cunoscută ca Camp Krop. Doi soldați străini care s-au antrenat acolo au povestit că mercenarii au fost nemulțumiți înainte de atac de condițiile slabe de securitate din tabără. Adunarea soldaților la mesele comune reprezenta un pericol, au adăugat ei.

Nu este singurul astfel de caz. Adunările de soldaţi la academii militare, cazărmi și centre de pregătire, au devenit deseori ținte pentru atacurile rusești. În prima lună a războiului, rachetele rusești au lovit o bază de antrenament la Yavoriv, un oraș de lângă granița cu Polonia, ucigând și rănind zeci de oameni.

Astfel de atacuri au loc frecvent și asupra bazelor de antrenament ale militarilor ucraineni. Anul trecut, un atac cu rachete a ucis peste 50 de cadeți și soldați și a rănit mulți alții în Poltava, în estul Ucrainei. Pe 29 iulie, trei recruți au fost uciși și 18 răniți într-un atac asupra unei academii de pregătire militară. Marți, armata ucraineană a anunțat că un soldat a murit și 11 au fost răniți într-un atac nocturn cu rachete asupra unei unități de antrenament, fără a preciza unde s-a produs atacul.

Ucrainenii au cerut în repetate rânduri anchete care să stabilească dacă soldații au fost expuși unor riscuri nejustificate. Generalul Oleksandr Sirski a declarat într-un comunicat că soldații de la centrele de antrenament "trebuie să reacționeze imediat la alertele de raid aerian și la dronele inamice". El a propus că armata să mute antrenamentele în locații subterane protejate.

Potrivit NYT, soldatul din Florida se afla la baza respectivă de mai puțin de o săptămână și încă nu primise o armă când Rusia a lovit. El a acceptat riscurile de a se înrola în armata ucraineană, motivat de dorința de a ajuta o democrație aflată în dificultate, dar nu se aștepta ca oamenii să moară în timpul antrenamentului.

