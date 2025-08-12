Mai mulți luptători ucraineni și bloggeri militari apropiați armatei au relatat luni pe scară largă despre o breșă creată de trupele ruse la nord de Pokrovsk, în direcția orașului Dobropilia din regiunea Donețk. Armata rusă a reușit să avanseze cu 11 kilometri (conform surselor ucrainene) și a ajuns la nord-est de oraşul minier Dobropilia, tăind drumul spre orașele Kramatorsk și Konstiantînivka, relatează siteul ucraineana strana.ua.

Ziua 1266 de război în Ucraina. Potrivit comunităţii militare ucrainene, rușii au reușit în ultimele două zile să penetreze apărarea ucraineană din cauza lipsei de personal din armată. Unele voci de la Kiev dau vina și pe rapoarte false transmise de ofițeri superiorilor despre starea reală a apărării în zonă. Canalele militare rusești susțin că direcţia în care s-a produs breșa era apărată de Forțele Teritoriale, în timp ce unitățile mai experimentate ale armatei apărau frontul de la Pokrovsk.

Cauzele breșei din apărarea ucraineană

Luptele se duc în prezent adânc, în spatele frontului, unde nu există o linie organizată de apărare a Forțelor Ucrainene. Aceasta trebuie practic reconstruită din mers, prin transferarea rezervelor, explică site-ul ucrainean strana.ua. Unele surse ucrainene estimează că, dacă situația nu se remediază rapid, rușii vor putea sparge frontul și intra într-un spațiu operațional larg. În acest caz, Ucraina ar risca să piardă sute de kilometri pătrați de teritoriu zilnic, așa cum s-a întâmplat în primele săptămâni ale invaziei.

Înaintarea trupelor ruse spre Dobropilia (bloggerii militari ruși susțin că unități de sabotaj și recunoaștere au intrat deja în oraș) presupune două amenințări foarte serioase pentru Forțele Armate Ucrainene.

În primul rând, pătrunderea trupelor ruse în spatele aglomerației urbane Konstiantînivka-Drujkovka-Kramatorsk-Sloviansk. Aceasta este cea mai mare zonă fortificată a trupelor ucrainene pentru a respinge ofensiva rusă din est. Însă dacă este ocolită prin vest și comunicațiile sunt tăiate, apărarea devine extrem de dificilă.

Canalele militare rusești susțin că obiectivul trupelor ruse este să ajungă în localitatea Barvinkove, din regiunea Harkov, pentru a anula complet logistica Forțelor Ucrainene în nordul regiunii Donețk, ceea ce ar deschide calea pentru cucerirea a ceea ce a mai rămas din Donbas. A doua amenințare este o ofensivă a rușilor spre vest, prin Dobropilia, către Pavlograd, din regiunea Dnipropetrovsk, unde nu este clar dacă există linii de apărare de rezervă.

Cat de aproape sunt ruşii să rupă frontul

Ambele manevre ale rușilor, spre nord, către Barvinkove (mai sunt 40 km de parcurs), și spre vest, către Pavlograd, necesită două condiții. Prima este ca Rusia să dispună de suficiente rezerve pentru a menține o presiune continuă și crescândă, susținând simultan flancurile. A doua este ca Forțele Ucrainene să nu aibă suficiente rezerve pentru a opri breșa. Nu este clar dacă aceste condiții sunt îndeplinite în acest moment.

Oficial, Forțele Ucrainene au transmis că în zona Dobropilia nu există o breșă cu consolidarea pozițiilor inamice, ci doar infiltrări ale unor grupuri mici de infanterie și unități de sabotaj, care sunt neutralizate de armata ucraineană. Unele canale militare rusești spun că este prea devreme să vorbească despre o breșă și că trebuie să-și consolideze pozițiile.

Potrivit rușilor, urcrainenii transferă în prezent rezerve pentru a închide breșa. Un alt scenariu propagat de ruși este acela că Ucraina concentrează rezerve în altă zonă, la granița cu regiunile Kursk și Briansk, pentru a organiza un nou asalt, cu scopul de a-și întări pozițiile în negocieri, iar trupele trimise în Donbas sunt "resturi".

În zilele următoare va deveni clar dacă rușii vor putea continua ofensiva, adică să pătrundă tot mai adânc în spatele liniilor ucrainene și să rupă frontul, sau dacă armata ucraineană va reuși să oprească înaintarea și să organizeze o apărare solidă.

Oricum, breșa de la Dobropillia este o lovitură serioasă și pentru flancul nordic de la Pokrovsk și Mîrnograd, subliniază strana.ua. Apărarea ucraineană este întinsă aici, ceea ce crește riscul ca rușii să penetreze frontul și în această zonă. Canalele rusești vorbesc deja de o penetrare a apărării ucrainene și aici și relatează că trupele ruse au ajuns până în satul Hrișino, la nord-vest de Pokrovsk, ceea ce ar însemna aproape încercuirea completă a orașului. Ucraina nu a confirmat acest lucru.

