Nicuşor Dan a semnat declaraţia liderilor UE privind Ucraina, înaintea întâlnirii Putin-Trump

Nicuşor Dan a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună cu privire la Ucraina. Viktor Orban, premierul Ungariei, este singurul lider UE care nu a semnat-o. 

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 14:56
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

Șeful statului a anunțat că a semnat, alături de ceilalți lideri europeni, o declarație comună care subliniază că pacea nu poate fi construită fără participarea Ucrainei, respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și garantarea dreptului poporului ucrainean de a-și decide liber viitorul.

Mesajul lui Nicuşor Dan

"Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european", a scris şeful statului pe Twitter. 

Președintele României va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul iniţiat de cancelarul Merz. 

