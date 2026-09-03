Acum este momentul pentru relaxare la mare, indiferent cum plăteşti, cash sau card. Căldura se domoleşte, iar preţurile scad. Şi parcă turiştii târzii se bucură mai mult acum de prânzul la cherhana sau picnicul pe nisip.

"E mult mai linişte, nu am mai găsit liniştea asta de mulţi ani. Te conectezi cu natura, cu marea, cu briza mării, cu pescăruşii", spune un turist.

Turiştii de început de septembrie se bucură de soare blând, lumină mai caldă şi temperaturi prietenoase. 27 de grade Celsius au fost astăzi pe litoral.

"Septembrie e magnific, nu e nici cald, nu e nici frig, e perfect. Ne putem bucura de soare, pe o perioadă mai lungă din zi, nu până în prânz, ca în plină vară", explică o persoană.

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Chiar dacă vremea e o loterie și prindeți o zi ploioasă de toamnă, vacanța nu trebuie să se termine. Delfinariul și Cazinoul din Constanța sunt deschise tot timpul anului, așa că turiștii au și variante de petrecut timpul departe de plajă, atunci când aleg marea în extra-sezon.

Preţuri mai mici pe litoral şi la mâncare

Toamna aduce şi preţuri mai mici pe litoral, inclusiv la autoseriviri.

"Am făcut reducere, între orele 17-19 avem reducere 20%, la toate produsele. Meniul zilei e 40 de lei", spune Petru Vasile, manager autoservire.

Administratorii plajelor le fac şi ei pe plac turiştilor care caută relaxarea.

"Am creat şi această zonă de linişte unde nu punem muzică, pentru ca oaspeţii să poată veni să citească o carte, să-şi petreacă timpul cu copiii şi să-şi petreacă timpul în natură", explică Ana Maria Cărăbuş, manager plajă.

Pachete speciale pentru turiştii care vin în septembrie

Turiştii toamnei câştigă şi la cazare.

"Noi pentru septembrie avem pachete speciale: work from sea. Sunt adresate unui public special, care vor să vină în septembrie şi să lucreze de la mare. Pachetele încep de la 700 de lei pentru 3 nopţi şi 800 de lei pentru 4 nopţi", spune Mihaela Dobre, reprezentant hotel.

"Preţurile, de exemplu pe septembrie au scăzut cu 30% şi avem şi diverse pachete pentru cei care îşi doresc să stea o perioadă mai lungă la noi. Avem zona de SPA, o piscină încălzită, avem jacuzzi, avem diverse tratamente", menţionează Alexandra Bogatu-Pavel, proprietar Boutique Hotel.

Vremea se anunţă prietenoasă în septembrie la mare. Temperaturi de până la 25 de grade Celsius şi doar câteva zile cu ploaie.