Zelenski a vizitat soldaţii pe front, în zona unde armata efectuează o contraofensivă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că a vizitat soldaţii de pe frontul din estul ţării, în zona oraşului Liman, unde armata ucraineană efectuează o contraofensivă împotriva forţelor ruse, transmit AFP şi Reuters.

Fief al brigăzii naţionaliste Azov, Liman se află în centrul luptelor de mai multe luni.

''Astăzi, m-am întâlnit acolo cu soldaţii care efectuează misiuni în sectorul Liman şi le-am înmânat decoraţii'', a scris Volodimir Zelenski pe social media, afirmând că trupele ucrainene au câştigat teren în acest sector.

Un video ce însoţeşte mesajul său îl arată pe şeful statului ucrainean alături de ministrul apărării, Evgheni Hmara, şi de mai multe înalte oficialităţi militare, printre care şeful armatei ucrainene, Mihailo Drapati, şi Andrii Bileţki, care comandă trupele ucrainene în sectorul Liman.

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În urmă cu două săptămâni, Bileţki, care este şi şeful Corpului 3 de armată, anunţase lansarea în această zonă a operaţiunii 'Vivaldi'. Potrivit mai multor analişti militari, această operaţiune vizează reducerea unei fâşii de teritoriu aflate sub control rus şi situate la circa 30 de kilometri nord de oraşul-cheie Sloviansk.

Rusia încearcă să cucerească întreaga regiune Doneţk, însă mai multe oraşe fortificate aflate în apropierea frontului, printre care Kramatorsk şi Sloviansk, rămân sub control ucrainean, în pofida bombardamentelor din ultimii ani.