Grindeanu spune că PSD e pregătit să-și asume guvernarea, după ce Parlamentul nu a învestit Cabinetul Mureşan
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul nu a acordat votul de învestitură Cabinetului propus de Siegfried Mureşan. Grindeanu susţine că este necesară schimbarea "direcţiei greşite" şi afirmă că PSD este pregătit "să-şi asume redresarea României".
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă după căderea Guvernului Siegfried Mureşan că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită.
Sorin Grindeanu: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline
"Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României", transmite preşedintele PSD într-o postare pe Facebook.
Guvernul Siegfried Mureşan nu a obţinut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obţinând doar 182 de voturi favorabile, în condiţiile în care avea nevoie de 233.
Conform anunţului făcut de la tribuna Parlamentului, s-a constatat că nu este întrunită majoritatea, astfel că Guvernul Siegfried Mureşan nu a putut fi învestit.
În urma respingerii, sunt întrunite condiţiile dizolvării Parlamentului şi convocării de alegeri anticipate, însă preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu le consideră o soluţie, astfel că urmează noi consultări cu partidele şi o nouă desemnare de premier.
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Grindeanu: PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum
"Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL şi USR. Ştiau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toţii la masă, să găsim o soluţie, până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toţi ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut şi un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci şi aşteaptă să schimbăm direcţia greşită a ţării. Sper ca preşedintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum", a mai afirmat Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Siegfried Mureşan a fost respins de Parlament.