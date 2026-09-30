Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul nu a acordat votul de învestitură Cabinetului propus de Siegfried Mureşan. Grindeanu susţine că este necesară schimbarea "direcţiei greşite" şi afirmă că PSD este pregătit "să-şi asume redresarea României".

Grindeanu spune că PSD e pregătit să-și asume guvernarea, după ce Parlamentul nu a învestit Cabinetul Mureşan - Sursa: Profimedia

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă după căderea Guvernului Siegfried Mureşan că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită.

Sorin Grindeanu: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline

"Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României", transmite preşedintele PSD într-o postare pe Facebook.

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Guvernul Siegfried Mureşan nu a obţinut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obţinând doar 182 de voturi favorabile, în condiţiile în care avea nevoie de 233.

Conform anunţului făcut de la tribuna Parlamentului, s-a constatat că nu este întrunită majoritatea, astfel că Guvernul Siegfried Mureşan nu a putut fi învestit.

În urma respingerii, sunt întrunite condiţiile dizolvării Parlamentului şi convocării de alegeri anticipate, însă preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu le consideră o soluţie, astfel că urmează noi consultări cu partidele şi o nouă desemnare de premier.

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Grindeanu: PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum

"Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL şi USR. Ştiau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toţii la masă, să găsim o soluţie, până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toţi ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut şi un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci şi aşteaptă să schimbăm direcţia greşită a ţării. Sper ca preşedintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum", a mai afirmat Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Siegfried Mureşan a fost respins de Parlament.