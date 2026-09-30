Depresia post-partum poate afecta multe mame, iar recunoașterea din timp a simptomelor este esențială pentru a limita efectele acestei afecțiuni. Ce poate declanșa depresia post-partum, care sunt semnele și cum poate fi gestionată ne explică invitata Observator 16, Romina Cătuți, medic psihiatru.

PREZENTATOR: Cum recunoaștem simptomele, ca moment în care trebuie să meargă să ceară ajutor de specialitate?

INVITAT: Vorbim de o durată minimă necesară pentru un episod depresiv de minimum 2 săptămâni, dar și de intensitatea lor. Adică, dacă este o intensitate foarte mare, merită să meargă să solicite ajutor mai devreme.

PREZENTATOR: Haide să enumerăm aceste simptome, ca să fie mai clar.

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INVITAT: Printre simptomele necesare este obligatoriu să se prezinte dispoziția depresivă, anhedonia, adică lipsa plăcerii pentru majoritatea activităților care îi făceau plăcere, fatigabilitatea, dificultăți de concentrare, de memorare, labilitate, cu plâns facil. Pot să apară și idei suicidale. Sunt un semnal de alarmă și trebuie să ducă pacienta la un consult psihiatric. Stima de sine scăzută, poate să apară și idei de vinovăție foarte nejustificate, că nu ar fi în stare să se îngrijească de copil, de sine, de familie. Insomnie. Nu este nevoie să fie toate simptomele deodată, sunt suficiente 5 din aceste 9.

PREZENTATOR: Cât de mult ajută ca cei din jur să observe simptomele și să o îndemne pe mamă să încerce să încurajeze acest ajutor de specialitate și să nu mai fie această percepție că ne este frică să cerem acest ajutor, că nu este ceva normal. Sunt tot felul de scuze.

INVITAT: E de mare ajutor ca cei din jurul pacientei să o îndemne să facă acest consult, pentru că altfel ea se va simți judecată și va amâna acest moment, iar depresia postpartum nu este garantat că trece de la sine, se poate prelungi luni și ani de zile și poate afecta inclusiv atașamentul copilului ulterior.

PREZENTATOR: Cum nu este garantat că se întâmplă depresia postpartum la cele mai multe dintre femei. Nu știu dacă este o statistică actualizată pe țara noastră.

INVITAT: Nu avem date pentru România, însă se aproximează 10-15% dintre femei pot fi afectate de depresia postpartum.

PREZENTATOR: Ce o declanșează? Este o schimbare hormonală, acest complex chimic sau sunt gândurile, sau este presiunea societății, sau că o femeie își dorește să se întoarcă la serviciu, să fie bine și acasă, și în relațiile cu familia? Cât este chimic și cât este, de fapt, o chestie pe care ne-o inducem prin gândirea pe care nu reușim să o controlăm?

INVITAT: Vorbim despre o cauzalitate plurifactorială, așa cum ai subliniat. Și atunci, impactul hormonal este de necontestat. După naștere are loc o scădere a hormonilor, a hormonului estrogenului, tiroidian și atunci toate aceste modificări pot și ele să afecteze starea femeii. Contează suportul pe care aceasta îl are. Contează istoricul psihiatric, dacă în trecut a mai suferit de tulburări depresive, bipolare, dacă suferă de anxietate, toate pot avea o influență asupra unui episod depresiv. Desigur, și presiunea din societatea de astăzi, unde femeile vor să se întoarcă la locul de muncă, pentru că apare o izolare dacă femeia rămâne acasă cu copilul, dacă nu are ajutorul celor din jur, ajunge să se izoleze de prieteni și colegii de muncă.

PREZENTATOR: Mai ales atunci când ești o femeie de carieră, ai fost învățat cu un stil de viață și apoi se schimbă totul la 180 de grade. De asta a cere ajutor este cât se poate de firesc și ar trebui încurajat acest demers.