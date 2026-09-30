Doi piloţi în afara serviciului ar fi reuşit să aterizeze avionul FlyDubai după atacul din cockpit - Presă

Apar noi detalii în cazul atacului de la bordul unui zbor FlyDubai. Doi piloţi aflați în afara serviciului ar fi reușit să aterizeze avionul FlyDubai după atacul din cockpit. Alerta de securitate a fost declanșată în această dimineață la bordul unui avion Boeing 737 MAX, cu cel puțin 150 de oameni la bord, care zbura pe ruta Dubai-Tel Aviv. Nu este clară încă naționalitatea piloților eroi. Potrivit The Telegraph, erau un britanic și un european, în timp ce Israel Hayom, un important ziar israelian, susține că era vorba despre un pilot rus și unul ucrainean.

Presă: Doi piloţi aflați în afara serviciului au reuşit să aterizeze avionul FlyDubai după atacul din cockpit

Presa israeliană relatează că copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant și ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Pasagerii au intervenit, s-au luptat cu acesta și au reușit să îl imobilizeze. Tot ei i-ar fi acordat primul ajutor pilotului, care fusese grav rănit.

În cele din urmă, avionul a aterizat cu bine. S-a ales doar cu o avarie la coadă, cauzată cel mai probabil de picajul abrupt al aeronavei.

Mărturia unui pasager aflat la bordul aeronavei FlyDubai

Un pasager aflat la bord a confirmat că alți doi piloți aflaţi în afara serviciului au reușit să salveze aeronava. Potrivit unui martor, citat de The Telegraph, unul dintre piloţi era britanic, iar celălalt "european", fără a-i specifica naţionalitatea. Cei care au intervenit ar fi fost piloți ai companiei aflați la bord ca pasageri, urmând să opereze un zbor ulterior.

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Într-o relatare pentru Canalul 12 din Israel, un pasager, Daniel, a povestit că la un moment dat a auzit o luptă în cockpit și a văzut că cineva încerca să scoată o persoană de acolo.

Trei pasageri israelieni s-au dus spre cabina piloților, iar în acel moment avionul a intrat brusc într-un picaj foarte abrupt și a început să se rotească violent. Alți doi piloți aflați la bord au preluat comenzile și au reușit să stabilizeze aeronava.

"A durat ceva - nu știu, mi s-a părut o eternitate, dar cred că au fost două minute, cel puțin două sau trei minute, timp în care avionul pur și simplu cobora în picaj și se învârtea nebunește", povestește Daniel, citat de Times of Israel.

"Am simțit că asta e. S-a terminat. Se repetă 11 septembrie", a mai mărturisit acesta. Daniel a povestit că cei doi piloți care au preluat controlul aeronavei nu au comunicat inițial cu pasagerii, aparent pentru că erau concentrați pe stabilizarea avionului.

"Piloții (n.r. salvatori) s-au încuiat în cockpit și nu am mai avut niciun contact cu ei. Mai erau și două însoțitoare de bord de la flydubai care erau complet depășite de situație. Erau isterice, nu prea știau cum să gestioneze ce se întâmpla", a mai spus el.

Oficialii saudiți au confirmat că ambii membri ai echipajului, pilotul şi copilotul, care erau răniţi, au fost spitalizați după aterizarea de urgență pe aeroportul din Tabuk, oraș din nord-vestul Arabiei Saudite.

La Ierusalim, ministrul Transporturilor, Miri Regev, a suspendat operațiunile Flydubai către Israel și a ordonat deschiderea unei anchete oficiale privind posibile încălcări ale tratatelor bilaterale din domeniul aviației.

Ancheta se concentrează asupra faptului că respectivul copilot este cetățean oman, Omanul fiind o țară care nu are relații diplomatice cu Israelul. Autoritatea Aviației Civile trebuie acum să verifice practicile de angajare ale companiei aeriene pe rutele către Israel și să evalueze respectarea generală a protocoalelor de securitate obligatorii.