Zelenski anunţă un nou plan de pace: "Există o șansă de a pune capăt acestui război"

Ucraina și SUA au integrat planul de pace inițial, cu 28 de puncte, într-un plan de 20 de puncte, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă de la Dublin.

El a spus că propunerea inițială a fost redusă de la 28 la 20 de puncte la Geneva și "finalizată" în timpul discuțiilor de weekendul trecut din Florida.

Președintele ucrainean a adăugat că acesta a marcat "unul dintre cele mai dificile și totuși optimiste momente în același timp" pentru pacea în Ucraina.

Ziua de marți, 2 decembrie, ar putea fi o zi decisivă pentru viitorul Ucrainei. Pe parcursul zilei, au fost programate mai multe întâlniri importante referitoare la încheierea conflictului ucrainean.

Momentul cheie al zilei pentru diplomația ucraineană este întâlnirea echipei de negocieri a lui Donald Trump cu Vladimir Putin. Trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor fi primiți de președintele rus la Kremlin. Americanii au ajuns deja la Moscova, iar discuția ar trebui să înceapă marți, după ora 16.00 (ora României). În cadrul întâlnirii, americanii îi vor prezenta lui Putin ultimele modificări ale proiectului acordului de pace stabilite cu negociatorii ucraineni.

La ora 21:00, președintele american Donald Trump va face un anunț de la Casa Albă. Experții cred că discursul va include și referiri despre discuțiile de marți despre Ucraina, inclusiv despre cele de la Moscova.

