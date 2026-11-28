Poutine, un preparat culinar tradițional din Quebec, va fi trimis pe Stația Spațială Internațională, unde în prezent se află un astronaut canadian, Joshua Kutryk, a anunțat vineri Agenția spațială canadiană, relatează AFP, citat de Agerpres.

Preparatul fără carne sau lactate care va călători în spaţiu. Va fi servit pe Staţia Spaţială Internaţională - Sursa: Profimedia

O versiune adaptată și liofilizată a acestui preparat, care conține cartofi prăjiți, brânză și sos, va fi transportat la bordul unei nave preconizate să decoleze de la baza Cap Canaveral, Florida, pe 29 noiembrie, și care urmează a andoca la ISS pe 1 decembrie.

Acest ''poutine spațial vegan'' a fost pregătit fără carne sau produse lactate pentru a accelera procesul de expediere către NASA'', a declarat într-un comunicat, agenția canadiană.

''Mi-l imaginez pe Josh mâncând poutine și simțindu-se din nou acasă'', a afirmat, pe contul său de Instagram, creatorul acestui preparat, Yves Lowe, care este și bucătarul echipei locale de hochei, Montreal Canadiens.

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Astronautul Joshua Kutryk va putea împărți acest prim poutine ajuns în spațiu cu colegii săi din misiunea Crew-13.

Canadianul, care a devenit tatăl unei fetițe după plecarea sa în spațiu pe 1 octombrie, urmează să revină pe Terra aproximativ în luna martie 2027.