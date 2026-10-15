Zelenski se simte trădat de Trump, după acordul cu Rusia privind livrările de motorină. Preşedintele ucrainean l-a criticat pe liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan.

Zelenski este nemulţumit de apropierea dintre Washington şi Moscova şi avertizează că veniturile obţinute de Rusia din exporturile de combustibil pot contribui la finanţarea războiului.

Acord Rusia - SUA privind motorina

Liderul de la Kiev spune că Ucraina riscă să piardă un partener puternic şi cere menţinerea presiunii asupra Kremlinului. De cealaltă parte, Donald Trump susţine că înțelegerea privind livrările de motorină răspunde unor interese economice americane, în timp ce negocierile pentru încheierea războiului rămân marcate de tensiuni.

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"Dacă eşti la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc, nu de partea greşită. Cred că greşesc consilierii lui. Nu ştiu cine îl împinge să nu fie de partea cea bună. Aceasta nu este partea cea bună a istoriei", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.