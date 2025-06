În staţiunea balneară Palaia Fokaia, focul ar fi pornit în urma unui scurt circuit la un cablu de alimentare. Purtate de vântul puternic, scânteile au aprins totul în jur. Au ars mai întâi tufişuri şi plantaţii de măslini. Apoi au ajuns în zonele locuite. Zeci de localnici şi turişti au fugit pentru a scăpa cu viaţă.

"Iadul a fost, orice cuvinte am folosi acum, nu pot descrie. Sora mea era singură, am venit la timp pentru a o ajuta să iasă şi am plecat cu focul pe urmele noastre", spune un localnic. "O tragedie. Focul a venit şi din stânga, şi din dreapta, iar noi eram în mijloc", zice un altul.

În ciuda eforturilor disperate ale pompierilor, mai multe case s-au făcut scrum în doar câteva minute. Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă mai multe familii au rămas pe drumuri.

Vezi și

"Nu ne-au lăsat să trecem. Eu am ajuns după trei ore, soţia după o oră şi jumătate. O catastrofă, casa era distrusă, nu mai rămăsese nimic. Dacă nu eşti acasă să supraveghezi lucrurile aşa păţeşti. Dacă eram aici poate aveam şanse mai mari să salvez ceva", spune un localnic.

Panica s-a instalat în această dimineaţă la 100 de kilometri de Atena, în regiunea Beoția.

"Mă aflu la Stefani Viotias, este un sat la o oră şi jumătate de Atena şi vedeţi încercările elicopterelor în faţa dumneavoastră, se aruncă cu apă. A fost un semnal de alarmă penmtru că toată zona, cum vedeţi şi dvs, este afectată încă de acum 3 ani. Tot ce a fost aici, toată pădurea a fost arsă acum 3 ani. Acum se fac ultimele încercări la incendiul care a avut loc. Să nu se mai extindă, elicopterul merge şi aruncă apă. Sunt două elicoptere şi zeci de pompieri, care acţionează şi pe munte şi pe drum. Circulaţia este oprită. Încă focul nu este stins. Din fericire nu există prea multă pădure. Pădurea lipseşte din toată zona pentru că tot ce a fost aici pe muntele din Stefani Viotias a ars acum câţiva ani, 3 ani. Încă o încercare a elicopterului, cum se duce şi va arunca apa", arată Nikos Koudounis, medic.

Peste o mie de incendii au mistuit Grecia de la începutul lunii mai şi până acum. Cel mai mare a fost cel de pe insula Chios. 4000 de hectare de pădure au fost transformate în cenuşă, inclusiv o pădure de 20.000 de arbori de mastic.

Nici weekend-ul nu se anunţă mai liniştit. Meteorologii au anunţat o creştere a temperaturilor şi a intensităţii vântului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că sunt utili cei 50 de lei pe lună, ca ajutor pentru facturi în cazul familiilor vulnerabile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰