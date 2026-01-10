Au fost clipe de panică aseară într-un bloc din oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu! Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament de la etajul doi, iar fumul dens a umplut rapid scara imobilului. Zeci de persoane au ieşit în grabă din locuinţe după ce au simţit mirosul înţepător, iar trei locatari au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Ora 19. Un apel la 112 anunţă că un apartament este curprins de flăcări violente.

"S-a auzit gălăgie şi de-aia...Am luat pisica şi am ieşit, vă daţi seama. Ne e frică. Era fum atât".

"Eram afară şi am văzut numai lumea în faţa blocului şi se vedea fum că ieşea pe geam".

"Eu atunci intram în bloc când s-a întâmplat. Am venit, am deschis uşa şi gata. Era mult praf, mult fum", povestesc locatarii.

Panica s-a instalat rapid

În doar câteva clipe, fumul dens s-a extins pe toată scara blocului. Aproximativ 30 de oameni s-au autoevacuat.

"Când a auzit careva şi fugeau pe scări, se auzea zgomot tare ca şi cum ar fi bubuit. Şi din cauza bubuiturii, care a răsunat tare pe scări, atunci toată lumea s-a alarmat. Care mai de care ieşeau: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? ", povesteşte un locatar.

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-au intoxicat cu fum. Victimele au fost duse de urgenţă la spital.

"Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs la un cablu defect", a declarat Adrian Buciu, ISU Sibiu.

Vâlvătaia a făcut scrum apartamentul.

