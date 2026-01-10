Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu de groază într-un bloc din Cisnădie. Zeci de locatari evacuaţi: "Era fum. Am luat pisica şi am ieşit"

Au fost clipe de panică aseară într-un bloc din oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu! Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament de la etajul doi, iar fumul dens a umplut rapid scara imobilului. Zeci de persoane au ieşit în grabă din locuinţe după ce au simţit mirosul înţepător, iar trei locatari au fost transportaţi de urgenţă la spital. 

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 08:52

Ora 19. Un apel la 112 anunţă că un apartament este curprins de flăcări violente.

"S-a auzit gălăgie şi de-aia...Am luat pisica şi am ieşit, vă daţi seama. Ne e frică. Era fum atât".

"Eram afară şi am văzut numai lumea în faţa blocului şi se vedea fum că ieşea pe geam".

Articolul continuă după reclamă

"Eu atunci intram în bloc când s-a întâmplat. Am venit, am deschis uşa şi gata. Era mult praf, mult fum", povestesc locatarii.

Panica s-a instalat rapid

În doar câteva clipe, fumul dens s-a extins pe toată scara blocului. Aproximativ 30 de oameni s-au autoevacuat.

"Când a auzit careva şi fugeau pe scări, se auzea zgomot tare ca şi cum ar fi bubuit. Şi din cauza bubuiturii, care a răsunat tare pe scări, atunci toată lumea s-a alarmat. Care mai de care ieşeau: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? ", povesteşte un locatar.

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-au intoxicat cu fum. Victimele au fost duse de urgenţă la spital.

"Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs la un cablu defect", a declarat Adrian Buciu, ISU Sibiu.

Vâlvătaia a făcut scrum apartamentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu cisnadie sibiu bloc apartament
Înapoi la Homepage
Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei
Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Incendiu de groază într-un bloc din Cisnădie. Zeci de locatari evacuaţi: "Era fum. Am luat pisica şi am ieşit"