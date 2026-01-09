Jacques Moretti, coproprietarul barului în care a avut loc incendiul din Crans-Montana, arestat preventiv

Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului "Le Constellation" din staţiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi vineri dimineaţa, pentru prima dată după de schiderea unei anchete pentru "omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă". În urma audierilor, Jacques Moretti a fost arestat preventiv. Soţia sa, Jessica Moretti, rămâne însă în libertate, scrie BFMTV.

Proprietarii barului "Le Constellation" din staţiunea de schi Crans-Montana, cuplul de francezi Jacques şi Jessica Moretti, au fost interogaţi vineri dimineaţă. Ei au sosit la sediul procuraturii din Sion, capitala regională, în mijlocul a numeroşi ziarişti, pentru a fi audiaţi pentru prima dată după deschiderea, la 3 ianuarie, a unei anchete penale pentru "omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă".

După audieri, Jacques Moretti a fost scos din clădirea tribunalului într-o dubă a poliţiei, în timp ce soţia sa a părăsit instituţia însoţită de avocaţi, fără a fi reţinută. Decizia autorităţilor de a nu-i aresta imediat pe proprietari după tragedie a fost intens criticată în spaţiul public, relatează ANSA.

Potrivit presei franceze, Jacques Moretti, originar din Corsica, are antecedente penale în Franţa, inclusiv o condamnare la închisoare pronunţată în octombrie 2008 pentru fapte legate de prostituţie.

Articolul continuă după reclamă

Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv vineri, potrivit informațiilor obținute de BFMTV. Jessica Moretti, soția sa, rămâne însă în libertate.

Tragedia, provocată de artificiile de pe dopurile sticlelor de şampanie

Conform datelor preliminare ale anchetei, tragedia a fost provocată de artificiile montate pe dopurile sticlelor de șampanie. Aprinse și ridicate de tineri către tavanul barului, acestea au intrat în contact cu spuma fonoizolantă din plafonul încăperii și astfel s-a declanșat incendiul ce a cuprins rapid tot barul.

Ancheta are în vedere investigarea conformității lucrărilor efectuate de patronii barului în anul 2015, inclusiv în ceea ce privește materialele utilizate, în special acea spumă fonoizolantă care s-a aprins foarte rapid, dar și respectarea normelor ce privesc ieșirile de urgență, prevenirea incendiilor și mijloacelor de stingere a acestora.

Zi de doliu naţional în Elveţia

Vineri, Elveţia comemorează cu o zi de doliu naţional şi o slujbă religioasă victimele incendiului declanşat în timpul petrecerii de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, potrivit France Presse. Autorităţile Confederaţiei şi bisericile din Elveţia au invitat populaţia să păstreze un minut de reculegere la ora locală 14:00.

În acelaşi timp, o ceremonie de comemorare a avut loc la Martigny, oraş situat în Valea Rhone-ului, nu departe de Crans-Montana.

În faţa barului "Le Constellation", un memorial ornat cu flori, cu lumânări, jucării de pluş şi fotografii ale victimelor este acoperit cu o pânză albă în formă de cort pentru a-l proteja de zăpadă.

Franţa şi Italia, afectate în special de această tragedie, cu nouă şi, respectiv, şase morţi şi numeroşi vor fi reprezentate la ceremoniile de la Martigny de preşedinţii francez Emmanuel Macron şi italian Sergio Mattarella.

19 naţionalităţi, lovite de tragedia soldată cu 40 de morţi

În total, 19 naţionalităţi au fost lovite de această tragedie, soldată cu 40 de morţi - dintre care jumătate erau minori - şi 116 răniţi. Potrivit unui ultim bilanţ, un total de 83 de răniţi erau spitalizaţi vineri în Elveţia, dar şi în secţii de arşi din Franţa, Italia, Germania şi Belgia.

După incendiu, preşedintele Confederaţiei elveţiene, Guy Parmelin, afirmase că a fost "una dintre cele mai grave tragedii" pe care le-a cunoscut Elveţia.

"Ne aşteptăm ca clienţii noştri, ca familiile să poată avea răspunsuri, să se simtă luate în considerare şi ca toate responsabilităţile de la A la Z să fie stabilite", a comentat unul dintre avocaţii victimelor, Romain Jordan, care urma să asiste la audiere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰