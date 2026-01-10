Un autocar a luat sâmbătă foc în localitatea Soromiclea, județul Mureș. Cei 47 de pasageri au coborât în siguranță și s-au adăpostit într-o școală vor putea fi preluaţi de un alt autocar.

Autocar cu 47 de pasageri, cuprins de flăcări în Soromiclea, Mureş. Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit sâmbătă la un autocar, în localitatea Soromiclea.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Autocarul transporta 47 de persoane, care s-au evacuat în siguranță. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a fost stins de pompieri.

Pasagerii au fost transportați cu microbuze la o școală generală, unde vor fi adăpostiți temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport.

