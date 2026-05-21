Horoscop 22 mai 2026. Zodiile de foc dau tonul distracţiei în weekend. Vor primi propuneri de nerefuzat

Horoscop 22 mai 2026. Ziua vine cu energie de weekend, veşti bune şi dorinţă de relaxare pentru cele mai multe zodii. Unii nativi se pregătesc de distracţie, ieşiri şi întâlniri romantice, în timp ce alţii aleg liniştea casei, odihna sau momentele petrecute alături de cei dragi.

Horoscop 22 mai 2026 Berbec

Sunteți nerăbdători să încheiați programul de lucru pentru a da startul distracției. O veste excelentă legată de un prieten vă ridică moralul instantaneu.

Horoscop 22 mai 2026 Taur

Ultima zi de lucru a săptămânii aduce o surpriză sub forma cadou. Sunteți mai predispuși să cheltuiți pe plăceri imediate și ieșiri la restaurant.

Horoscop 22 mai 2026 Gemeni

Debordați de energie și atrageți toate privirile ca un magnet. Dorința de a experimenta lucruri noi vă face extrem de deschiși la propunerile prietenilor.

Horoscop 22 mai 2026 Rac

Tindeți să preferați confortul casei în locul ieșirilor de vineri seara. Oboseala acumulată peste săptămână își spune cuvântul, deci odihna este prioritară.

Horoscop 22 mai 2026 Leu

Aveți un chef uriaș de socializare și de a vă reconecta cu grupurile de prieteni. Popularitatea voastră este la cote maxime, iar invitațiile curg din toate direcțiile.

Horoscop 22 mai 2026 Fecioară

Chiar dacă este vineri, mintea vă stă tot la proiectele profesionale. O discuție de ultimă oră cu un șef vă poate garanta un weekend mult mai liniștit.

Horoscop 22 mai 2026 Balanță

Spiritul aventurier vă domină. Explorați o pasiune nouă sau un subiect filosofic care vă pune mintea la contribuție.

Horoscop 22 mai 2026 Scorpion

Ziua aduce o intensitate emoțională aparte. Intuiția financiară vă spune să economisiți în loc să aruncați cu banii pe ieșiri scumpe.

Horoscop 22 mai 2026 Săgetător

Relația cu partenerul este efervescentă. Cei singuri au șanse mari să fie invitați la o întâlnire promițătoare diseară.

Horoscop 22 mai 2026 Capricorn

Aveți de bifat o listă lungă de detalii înainte de weekend. Sănătatea este bună, dar o ședință de masaj sau relaxare este exact ce vă trebuie.

Horoscop 22 mai 2026 Vărsător

Se anunță o seară de vineri vibrantă, guvernată de romantism. Sunteți dornici de atenție și o primiți din plin din partea admiratorilor secreți.

Horoscop 22 mai 2026 Pești

Simțiți nevoia de a pregăti casa pentru un weekend de relaxare totală. O cină în familie sau alături de prietenii cei mai apropiați vă încarcă bateriile.

Alexia Bucur

