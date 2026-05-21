Șofer român de TIR, mort după ce a intrat într-un autocamion în Germania. A rămas captiv în cabina distrusă

Sfârșit înfiorător pentru un șofer român de TIR în Germania. Din motive rămase încă necunoscute, bărbatul a intrat cu mastodontul într-un autocamion parcat pe banda de urgență. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 09:13
Accidentul a avut loc pe A6 în Ansbach, Bavaria. Potrivit Bild, românul de 53 de ani a intrat direct în camionul oprit, fără să frâneze. În urma impactului violent, a rămas captiv în cabina strivită.

Echipajele de intervenție au încercat să-i salveze viața, însă rănile suferite au fost extrem de grave, iar bărbatul a murit la locul accidentului, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției.

Șoferul camionului staționat a fost rănit, însă viața sa nu este în pericol. Deocamdată nu se știe de ce vehiculul său se afla pe banda de urgență. De asemenea, anchetatorii încearcă să afle de ce camionul condus de român ar fi intrat în plin fără să frâneze. Un expert urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Autostrada A6 a fost închisă complet între ieșirile Lichtenau și Ansbach, în ambele direcții. Traficul s-a blocat pe mai mulți kilometri, iar mașinile au fost deviate pe rute ocolitoare.

