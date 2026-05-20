Un milionar din Capitală cu afaceri în turism, horeca şi imobiliare a fost şantajat de patronul unui tabloid de scandal. Individul i-a cerut bani pentru a nu publica imagini şi informaţii compromiţătoare cu el. Numai că omul de afaceri l-a denunţat, iar şantajistul a fost săltat de poliţiştii care i-au organizat un flagrant. Reporterul Observator, Denisa Dicu este la Parchetul Sectorului 1 unde au loc audierile.

Inițial, bărbatul i-a cerut afaceristului suma de 25.000 lei, însă nu s-ar fi mulțumit cu atât și i-a spus că are pretenția să încaseze lunar de la el suma de 3.000 euro. În schimbul banilor, Iancu Cristian l-ar fi asigurat pe antreprenorul de succes de faptul că nu va publica pe site-ul său informații sau imagini defăimătoare la adresa sa.

Reținut sub acuzația de șantaj

Sursele judiciare spun că afaceristul ar fi avut o relație extraconjugală de care nu voia să afle nimeni și ar fi fost șantajat de Iancu cu privire la faptul că va publica articole sau imagini din viața sa privată dacă nu va primi banii.

După ce au discutat, cei doi s-au întâlnit ieri la un restaurant libanez din Capitală pentru a face plata, însă polițiștii erau pe urmele lor și l-au reținut pe șantajist chiar în momentul în care primea cei 25.000 de lei reprezentând prima tranșă din banii pe care i-a cerut.

Ieri acesta a fost reținut sub acuzația de șantaj, iar astăzi a fost adus aici la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru a fi audiat, însă acesta nu a răspuns la întrebările procurorilor care acum cer arestarea sa preventivă.

