Video Doi soți de 86 și 75 de ani, morți după ce au fost spulberați de un tren în Capitală. Se aflau pe trotinetă

Tragedie pe şine la marginea Capitalei, în zona Pipera-Voluntari. Doi soţi, un bărbat de 86 de ani şi o femeie de 75 de ani, şi-au pierdut viaţa pe loc după ce au fost spulberaţi de un tren aflat în probe.

de Ana Grigore

la 21.05.2026 , 07:40
Masină de medicină legală și sacii cu cele două trupuri
Potrivit martorilor, cei doi s-ar fi aflat pe o trotinetă în momentul impactului. Accidentul s-a produs între staţiile Pantelimon şi București Băneasa, într-o zonă în care traversarea căii ferate este interzisă.

Cei care se aflau în zonă au sunat imediat la 112, însă salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Momentul tragediei ar fi fost surprins de camera montată pe tren, iar imaginile au fost ridicate deja de procurori.

Ce spune CFR Călători

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, în jurul orei 14:05, o ramă ALSTOM, operată de operatorul privat InterRegional Călători și aflată în circulație pentru efectuarea unor probe, a surprins și accidentat mortal două persoane, între stațiile Pantelimon – București Băneasa, firul II, la km 12+400.

Cele două persoane erau angajate în traversarea nepermisă a căii ferate.

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

