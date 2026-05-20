Fostul preşedinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în SUA

Fostul preşedinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în Statele Unite, a declarat miercuri un oficial de rang înalt din administraţia preşedintelui american Donald Trump, o mişcare ce marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei din Caraibe, relatează AFP.

Actul de acuzare vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump a insistat asupra unei schimbări de regim în Cuba, unde comuniştii lui Castro sunt la conducere de când fratele său, Fidel Castro, a condus o revoluţie în 1959.

Acesta reprezintă cel mai recent exemplu în care Departamentul de Justiţie al lui Trump foloseşte urmărirea penală împotriva adversarilor politici din ţară şi din străinătate. Din punct de vedere istoric, inculparea liderilor străini de către SUA este rară, conform CBS News.

SUA au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, ameninţând cu sancţiuni asupra ţărilor care îi furnizează combustibil, declanşând pene de curent şi exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării în Cuba înainte de a prelua preşedinţia în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel Castro a murit în 2016.

Raul Castro a demisionat din funcţia de preşedinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica din Cuba.

Havana nu a comentat direct ameninţarea cu o inculpare, deşi ministrul de externe Bruno Rodriguez şi-a exprimat sfidarea în comentarii publice din 15 mai.

"În ciuda embargoului (SUA), a sancţiunilor şi ameninţărilor cu utilizarea forţei, Cuba continuă pe o cale a suveranităţii către dezvoltarea sa socialistă", a declarat Rodriguez.

Născut în 1931, Raul Castro a fost o figură cheie alături de fratele său mai mare în războiul de gherilă care l-a răsturnat pe dictatorul Fulgencio Batista, susţinut de SUA. El a contribuit la înfrângerea invaziei din Golful Porcilor, organizată de SUA, în 1961.

Deschiderea unui dosar penal împotriva unui adversar al SUA precum Castro aminteşte de inculparea anterioară pentru trafic de droguri a fostului preşedinte venezuelean încarcerat Nicolas Maduro, un aliat al Havanei.

Administraţia Trump a invocat acest rechizitoriu ca justificare pentru raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului efectuat de armata americană, în care Maduro a fost capturat şi adus la New York pentru a se confrunta cu acuzaţiile. Acesta a pledat nevinovat.

Trump spune că guvernul comunist al Cubei este corupt şi, în martie, a ameninţat că Cuba "este următoarea" după Venezuela.

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat luni că orice acţiune militară a SUA împotriva Cubei ar duce la o "baie de sânge" şi că insula nu reprezintă o ameninţare.

