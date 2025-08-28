Horoscop 29 august 2025. Surprize în iubire pentru două zodii. Şi-ar putea întâlni marea dragoste

Horoscop 29 august 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Racii au succes pe plan profesional. Pot primi o promovare, se pot îndrepta către un alt domeniu de activitate sau vor avea mai multe responsabilități la locul de muncă. Gemenii ar trebui să încetinească ritmul și să aibă grijă de sănătatea lor.

Horoscop 29 august 2025 Berbec

Nativii Berbec au o curiozitate spre a învăța și a încerca lucruri noi. Ceea ce reprezintă un atu la locul de muncă.

Horoscop 29 august 2025 Taur

Astăzi, Taurii au acces la informații care îi vor ajuta la serviciu. Iar, spre seară se vor îndrăgosti la prima vedere de o persoană cu care își vor face chiar și planuri de viitor.

Horoscop 29 august 2025 Gemeni

Gemenii ar trebui să încetinească ritmul și să aibă grijă de sănătatea lor. Ținând cont de modul în care muncesc, se pot epuiza.

Horoscop 29 august 2025 Rac

Racii au succes pe plan profesional. Pot primi o promovare, se pot îndrepta către un alt domeniu de activitate sau vor avea mai multe responsabilități la locul de muncă.

Horoscop 29 august 2025 Leu

Pentru Lei, astrele vor evidenția latura lor intuitivă și empatică. Tot ce trebuie să facă astăzi este să îmbrățișeze oportunitățile de colaborare, pentru că acestea pot duce la creștere personală.

Horoscop 29 august 2025 Fecioară

Abilitățile analitice ale nativilor Fecioară, îi ajută să ia decizii bune și să facă față unor provocări. Concentrați-vă pe sarcinile voastre și aveți încredere în capacitatea voastră de a găsi soluții eficiente.

Horoscop 29 august 2025 Balanţă

Balanțele vor oferi sprijin moral dar și financiar unei rude care poate trece printr-o perioadă mai dificilă. Cu toate că sunteți sceptici cu privire la un rezultat pozitiv, veți depune efort pentru a o ajuta.

Horoscop 29 august 2025 Scorpion

Pentru Scorpioni, ziua de azi poate aduce surprize în ceea ce privește dragostea. E posibil să întâlnească o persoană cu care vor avea o căsnicie.

Horoscop 29 august 2025 Săgetător

Săgetătorii au o zi plină la job. Anumite sarcini nu vor fi neapărat pe placul vostru, dar cu ajutorul colegilor veți încheia ziua cu succes.

Horoscop 29 august 2025 Capricorn

Capricornii vor face schimbări în casă. Așa că… redecorarea va fi activitatea de azi. Desigur, puteți face totul alături de partenerul de viață.

Horoscop 29 august 2025 Vărsător

Vărsătorii pun accent pe sănătatea fizică. Veți găsi modalități de a vă menține activi și de a vă relaxa pentru a vă îmbunătăți starea de bine.

Horoscop 29 august 2025 Peşti

Astăzi, nativii Pești vor ieși la întâlniri. Fiți deschiși la experiențele noi și la întâlnirea cu oameni cu viziuni similare.

