În Ajun de Crăciun, acum 36 de ani, Bucureştiul era ca un câmp de bătălie. Imagini nedifuzate până acum, filmate de televiziunea britanică ITN, ne arată cum se vedea Capitala de sus, din avion. Un loc în care n-ai fi vrut să aterizezi. Dar echipa de jurnalişti străini a ţinut neapărat să ajungă în Bucureşti şi a surprins scene incredibile, care arată haosul şi degringolada acelor zile.

Soldaţi cu arma în mână care trăgeau fără ţintă, civili care fabricau cocktailuri Molotov cu ţigara în gură sau femei care, printre gloanţe, împărţeau revoluţionarilor amandine.

"A fost cel mai remarcabil Crăciun din viața mea. Pentru că lumea pe care o știam se răsturna...", a explicat Paul Davies, corespondent special ITN.

Paul Davies, unul dintre cei mai experimentaţi reporteri ai televiziunii britanice ITN, sosise de urgenţă în România pe 23 decembrie. Era cu echipa de filmare în Cehoslovacia când şefii i-au spus că ce se petrece la Bucureşti e mult mai grav. Ceva ce ei numeau deja, la acea vreme, un breaking news.

Articolul continuă după reclamă

"Am început să survolăm în cerc aeroportul din București și au spus că nu putem ateriza pentru că se trage dintr-o parte în cealaltă a pistei și am avut noroc că pilotul nostru a avut inspirația să le spună 'mă tem că nu avem combustibil să ajungem nicăieri în altă parte, va trebui să mă lăsați să aterizez'. Și am fost ultimii oameni care am aterizat acolo. Chiar se trăgea, era o luptă pentru preluarea controlului asupra aeroportului și a durat câteva ore până când am putut pleca spre oraș", explică Paul Davies, corespondent special ITN.

Jurnaliştii britanici au reuşit să ajungă în oraş abia spre dimineaţă.Toată lumea îi avertiza că e extrem de periculos. Bucureştiul arăta ca un câmp de bătălie.

În 2021, după 39 de ani petrecuţi în prima linie, ca jurnalist de război, Paul Davies a ieşit la pensie. Jurnalistul care a văzut şi transmis despre toate ororile ultimilor ani, din intreaga lume, spune că Revoluţia Română ramâne, totuşi, punctul de cotitură al carierei sale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰