Moş Crăciun a ajuns mai repede la deputaţi şi a venit cu sacul plin. Aleşii poporului şi-au dat singuri bani mai mulţi şi au votat majorarea Bugetului pe 2026. Aşa se face că, de anul viitor, cheltuielile cu deputaţii vor fi mai mari cu aproape 15 milioane euro. Doar pentru deplasări, de pildă, vor avea la dispoziţie peste 6 milioane euro, iar pensiile speciale, încasate de foştii deputaţi, ne vor costa 10 milioane euro.

Înainte de Crăciun, deputaţii şi-au făcut un cadou generos din bani publici. Aleşii au votat un buget de peste 630 milioane lei pentru 2026 - mai mare cu 14% faţă de anul acesta. Cheltuielile de personal vor creşte cu 8%, iar cele cu sporurile şi indemnizatiile deputaţilor vor fi mai mari cu 28%.

Deputaţii USR şi cei de la AUR au votat împotrivă, dar bugetul Camerei a trecut cu voturi de la PSD, PNL şi UDMR.

"Este o sfidare la adresa poporului român. Eu nu înteleg cum aveţi unii dintre voi tupeul să votaţi aşa ceva. Aveţi 60 milioane lei în plus total şi 30 milioane în plus doar pe cheltuieli de personal", a declarat Cezar Drăgoescu, deputat USR.

Articolul continuă după reclamă

Deputaţii vor avea mai mulţi bani şi pentru deplasările în ţară şi străinătate. O notă de plată de peste 6 milioane de euro, cu 25% mai mult faţă de anul acesta.

"Asta în condiţiile în care toţi românii suferă, toţi românii strâng cureaua, dar iată că PSD face ce ştie mai bine şi se face că face. V-aţi făcut că faceţi tăieri în 2025. N-aţi tăiat decât din pix anumite posturi, fără a face o reducere reală", a declarat Cezar Drăgoescu, deputat USR.

Altfel, pensiile speciale încasate de foştii deputaţi ne vor costa aproape 10 milioane euro anul viitor.

"Când m-am uitat mai atent în bugetul ăsta am văzut 50 milioane lei pentru 518 foşti deputaţi care încasează în fiecare lună 3800-14.000 lei. Atât s-a putut", a declarat Velcescu Florin Bogdan, deputat AUR.

"Ipocrizie. Când plecăm din Camera Deputaţilor, afară, vă urcaţi în maşinile Camerei Deputaţilor. Mergeţi cu ele şi la grup, cei care aveti funcţii. Nu există delegaţie în care să nu fie un parlamentar AUR. Iar când se dă forfetara, toţi sunteţi la etajul 6", a declarat Romeo Lungu, deputat PSD.

În plus, ar fi necesare lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru buna funcţionare a Palatului Parlamentului.

Senatul se laudă, în schimb, că a redus risipa. Anul viitor, cheltuielile de personal vor fi mai mici cu aproape 9 milioane lei.

Tot din 2026, aleşii vor pierde 10% din banii încasaţi pentru funcţionarea cabinetelor de lucru. Concret, parlamentarii vor pierde 3500 lei din suma forfetară, care depăşeste acum 35.000 lei în fiecare lună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰