Trei dintre tinerii valoroși ai României - Aaron Drăgoi, Isabel Ioniță și Pavel Ciurea - au fost invitați speciali în ediția de Crăciun a Observatorului de la Antena 1. Toți trei fac parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, și reprezintă imaginea unei generații care transformă pasiunea în excelență.

Pentru Aaron Drăgoi, copilul de opt ani care joacă șah ca un profesionist, performanța înseamnă disciplină și bucurie. A câștigat peste o sută de trofee și are deja un rating de 1.700 ELO, un nivel considerat avansat pentru vârsta lui. "Prima dată am jucat cu bunicul meu și mi-a plăcut pentru că era ca un puzzle", povestește Aaron. Astăzi, el visează la titlul mondial și continuă să demonstreze că performanța nu are vârstă.

Alături de el, în platoul Observatorului, a fost Isabel Ioniță, o tânără balerină de 13 ani care a impresionat juriile internaționale prin talent și perseverență. Elevă la o școală bucureșteană și bursieră pentru performanță artistică, Isabel a obținut trofee la competiții mondiale de dans, inclusiv la Dance World Cup din Praga. A fost selectată pentru stagii de pregătire la academii de prestigiu din München și Barcelona, fiind invitată și la cursurile de la Bolshoi, una dintre cele mai renumite școli de balet din lume. Pentru Isabel, dansul nu este doar artă, ci o formă de disciplină și echilibru.

Pavel Ciurea, cel mai experimentat dintre cei trei, a adus în platou o altă fațetă a excelenței. Elev al Liceului Internațional de Informatică București, este dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, considerată cea mai dură competiție academică pentru elevi.

Performanțele sale au contribuit la clasarea României în topul mondial al matematicii, iar viziunea lui depășește sfera competițiilor: "Matematica ar trebui predată ca o poveste, nu ca un set de formule. Esențial este să dezvoltăm gândirea logică a elevilor".

În cadrul ediției speciale de Crăciun, cei trei tineri au primit daruri din partea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un gest simbolic de recunoaștere a efortului, pasiunii și valorilor pe care le reprezintă.

Campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" adună anual copii și tineri din toate domeniile - știință, artă, educație, sport, tehnologie - care demonstrează prin fapte că România are resurse extraordinare de talent. Inițiativa oferă recunoaștere, sprijin și vizibilitate acelor tineri care, prin educație și dedicare, pot schimba viitorul.

Aaron, Isabel și Pavel reprezintă trei forme diferite de excelență: rigoarea matematicii, grația dansului și logica șahului. Împreună, arată că viitorul se construiește în fiecare clipă în care un copil își urmează pasiunea.

