Horoscop Balanță luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Balanţe oportunităţi importante în carieră, dar şi teste serioase în relaţii şi parteneriate. Nativii pot primi şanse de afirmare, pot debloca situaţii profesionale şi financiare, însă sunt nevoiţi să privească mai realist legăturile apropiate.

Luna iulie este dedicată ascensiunii tale profesionale, dar aduce și teste majore în parteneriatele oficiale. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, confuzia din relația de cuplu sau asocierile de afaceri începe să dispară, arătându-ți caracterul real al celor de lângă tine. Luna Nouă în Rac aduce o oportunitate uriașă de a-ți schimba statutul social, de a primi o funcție sau de a începe o direcție de carieră complet nouă. Spre sfârșitul lunii, viața socială explodează în mod pozitiv odată ce Soarele trece în Leu, aducându-te în mijlocul unor grupuri mari de oameni influenți. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, parteneriatele devin din nou o sursă de restricții și reguli rigide pe care trebuie să le respecți cu maturitate. Luna Plină în Vărsător de la finalul lunii aduce un deznodământ intens într-o poveste de dragoste sau legat de un proiect creativ personal.