Horoscop Balanță luna iulie 2026
Horoscop Balanță luna iulie 2026. Luna aduce pentru Balanţe oportunităţi importante în carieră, dar şi teste serioase în relaţii şi parteneriate. Nativii pot primi şanse de afirmare, pot debloca situaţii profesionale şi financiare, însă sunt nevoiţi să privească mai realist legăturile apropiate.
Luna iulie este dedicată ascensiunii tale profesionale, dar aduce și teste majore în parteneriatele oficiale. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, confuzia din relația de cuplu sau asocierile de afaceri începe să dispară, arătându-ți caracterul real al celor de lângă tine. Luna Nouă în Rac aduce o oportunitate uriașă de a-ți schimba statutul social, de a primi o funcție sau de a începe o direcție de carieră complet nouă. Spre sfârșitul lunii, viața socială explodează în mod pozitiv odată ce Soarele trece în Leu, aducându-te în mijlocul unor grupuri mari de oameni influenți. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, parteneriatele devin din nou o sursă de restricții și reguli rigide pe care trebuie să le respecți cu maturitate. Luna Plină în Vărsător de la finalul lunii aduce un deznodământ intens într-o poveste de dragoste sau legat de un proiect creativ personal.
- BANI: Luna Nouă în Rac favorizează lansarea unor proiecte ambițioase sub patronajul unor superiori binevoitori. Toate blocajele, e-mailurile rătăcite și neînțelegerile contractuale de la locul de muncă se rezolvă spectaculos când Mercur încheie retrogradarea în Rac, permițându-ți să semnezi acte oficiale de angajare. Venus trece în Fecioară și aduce protecție financiară din surse discrete, cum ar fi prime acordate sau venituri din străinătate. Soarele în Leu îți deschide porțile către profituri obținute prin intermediul internetului, al asociațiilor profesionale sau al unor evenimente de amploare. Luna Plină în Vărsător aduce finalul unei investiții speculative sau încheierea unui proiect artistic, moment în care vezi exact profitul net.
- DRAGOSTE: Relațiile tale sunt supuse unui proces de maturizare forțată. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, încetezi să mai găsești scuze partenerului și privești legătura cu maxim realism. Saturn retrograd în Berbec aduce răceală sau distanțare fizică în cuplu, forțându-vă să discutați despre reguli clare. Totuși, când Mercur încheie retrogradarea în Rac, tensiunile legate de statutul vostru public dispar. Soarele în Leu aduce o atmosferă destinsă, propice ieșirilor cu prietenii și integrării partenerului în cercul tău social. Luna Plină în Vărsător marchează un moment culminant în plan afectiv: o idilă romantică aflată la început ajunge la o concluzie, fiind momentul să decizi dacă te implici total sau pui punct unei aventuri care nu îți mai oferă satisfacție.