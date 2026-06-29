Horoscop Capricorn luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Capricorni decizii importante în relaţii, parteneriate şi bani. Nativii pot începe colaborări profitabile, pot clarifica situaţii legate de casă sau familie şi sunt nevoiţi să îşi gestioneze cu mai multă atenţie resursele comune şi responsabilităţile personale.

Iulie pune un accent masiv pe parteneriatele tale oficiale și pe restructurarea profundă a spațiului tău locativ. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de stabilitatea casei sau promisiunile nerealiste ale unor membri ai familiei se risipesc, lăsându-te să vezi realitatea brută a patrimoniului tău. Luna Nouă în Rac aduce un suflu complet nou în căsnicie sau în asocierile de afaceri, oferindu-ți șansa de a începe colaborări bazate pe reciprocitate emoțională. Finalul lunii aduce o orientare către gestionarea crizelor și a resurselor comune, pe măsură ce Soarele trece în Leu. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, responsabilitățile legate de părinți sau de o proprietate devin greu de dus. Luna Plină în Vărsător aduce o clarificare majoră și un deznodământ în sectorul banilor tăi munciți.