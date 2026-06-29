Horoscop Capricorn luna iulie 2026
Horoscop Capricorn luna iulie 2026. Luna aduce pentru Capricorni decizii importante în relaţii, parteneriate şi bani. Nativii pot începe colaborări profitabile, pot clarifica situaţii legate de casă sau familie şi sunt nevoiţi să îşi gestioneze cu mai multă atenţie resursele comune şi responsabilităţile personale.
Iulie pune un accent masiv pe parteneriatele tale oficiale și pe restructurarea profundă a spațiului tău locativ. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de stabilitatea casei sau promisiunile nerealiste ale unor membri ai familiei se risipesc, lăsându-te să vezi realitatea brută a patrimoniului tău. Luna Nouă în Rac aduce un suflu complet nou în căsnicie sau în asocierile de afaceri, oferindu-ți șansa de a începe colaborări bazate pe reciprocitate emoțională. Finalul lunii aduce o orientare către gestionarea crizelor și a resurselor comune, pe măsură ce Soarele trece în Leu. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, responsabilitățile legate de părinți sau de o proprietate devin greu de dus. Luna Plină în Vărsător aduce o clarificare majoră și un deznodământ în sectorul banilor tăi munciți.
- BANI: Parteneriatele comerciale noi începute după Luna Nouă în Rac au potențialul de a aduce profituri serioase. Când Mercur încheie retrogradarea în Rac, chiar în sectorul contractelor oficiale, toate negocierile blocate, procesele amânate sau neînțelegerile legate de clauze contractuale se rezolvă în favoarea ta. Venus trece în Fecioară și favorizează câștigurile din activități ce implică legea, învățământul sau colaborările cu instituții din străinătate. Soarele în Leu îți activează sectorul resurselor comune, facilitând obținerea unor sponsorizări masive sau refinanțări bancare avantajoase. Totuși, Luna Plină în Vărsător marchează un moment de bilanț financiar strict: se încheie o sursă secundară de venit sau ești obligat să faci o plată mare pentru un echipament util, solicitându-ți portofelul.
- DRAGOSTE: Domeniul relațional este cel mai important în această lună. Luna Nouă în Rac oferă o oportunitate excelentă pentru cei singuri de a începe o relație stabilă, iar pentru cei căsătoriți, șansa de a reînnoi jurămintele. Comunicarea în cuplu devine fluidă și caldă odată ce Mercur încheie retrogradarea în Rac, fricile de abandon fiind discutate cu maturitate. Venus în Fecioară aduce o conexiune mentală excelentă, bazată pe principii morale comune. Când Soarele trece în Leu, intensitatea fizică și pasiunea cresc în dormitor, deși pot apărea tendințe de control. Luna Plină în Vărsător aduce o discuție serioasă despre valorile voastre materiale comune, fiind momentul să stabiliți clar cum contribuiți fiecare la bugetul de conviețuire.