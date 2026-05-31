Horoscop Fecioară luna iunie 2026

Cu toate acestea, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la finalul lunii, pot apărea neînțelegeri cu amicii, promisiuni neonorate din partea unor colaboratori sau blocaje în proiectele colective. Luna Nouă din sectorul carierei îți oferă un impuls proaspăt pentru a-ți schimba imaginea publică. Pe de altă parte, trecerea lui Chiron în sectorul filozofiei de viață și al studiilor te împinge să îți vindeci anumite prejudecăți morale sau blocaje mentale. Finalul lunii aduce o energie de introspecție și izolare constructivă, pe măsură ce tranzitele planetare majore îți activează sectorul subconștientului.

BANI: Profesional, prima parte a lunii este extrem de promițătoare datorită Lunii Noi care se produce în sectorul carierei și al statutului social. Este momentul ideal pentru a accepta o nouă funcție de conducere, a trimite CV-ul pentru un job mai bun sau a începe o afacere proprie, deoarece ești foarte vizibil în ochii superiorilor. Din punct de vedere financiar, Luna Plină de la sfârșitul lunii în sectorul creativității, al proiectelor personale și al speculațiilor aduce o concretizare materială: poți obține profit de pe urma unei idei mai vechi sau se finalizează o investiție importantă. Totuși, ai mare grijă în ultimele zile din iunie: când Mercur începe retrogradarea în zona proiectelor de viitor, fondurile promise de sponsori sau asociați pot întârzia, iar bugetele stabilite inițial pentru afaceri vor necesita revizuiri din cauza unor erori de calcul.

DRAGOSTE: Dacă ești într-un cuplu, veți face planuri legate de viitorul vostru social. Un moment de maximă intensitate emoțională apare la finalul lunii, când Luna Plină se revarsă peste sectorul iubirii romantice, al flirtului. Acesta poate fi momentul unui deznodământ afectiv profund: fie o clarificare tranșantă a sentimentelor în cuplu, fie o decizie majoră legată de o sarcină sau de relația cu copiii. Dacă ai început recent o idilă, acum se decide dacă este doar o aventură trecătoare sau o legătură profundă. După mijlocul lunii, trecerea lui Venus și, ulterior, trecerea lui Jupiter în sectorul secretelor și al izolării te pot determina să îți trăiești povestea de dragoste ascunsă de ochii curioșilor sau să experimentezi sentimente intense, dar nespuse, pentru cineva.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰