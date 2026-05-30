Vremea rămâne schimbătoare în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile vor fi apropiate de cele din intervalul anterior, cu maxime între 20 şi 29 de grade, însă sunt aşteptate averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului în mai multe regiuni. La munte şi la mare, instabilitatea atmosferică se va accentua spre a doua parte a zilei, iar izolat vor fi condiţii de grindină.

Vremea de mâine 31 mai. Averse şi descărcări electrice în toată ţara. Sunt aşteptate maxime de 29 de grade

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi temporar noros. Vor fi perioade cu ploi, mai ales averse, dar slabe cantitativ în Maramureș, local în Crișana și Transilvania, iar în a doua parte a nopții pe alocuri și în Banat, Moldova și izolat în nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură. Temperaturile minime se vor încadra între 6...8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și până în jur de 16 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei.

Vremea de mâine 31 mai în ţară

Vremea se va menţine apropiată de cea din intervalul anterior, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 20 şi 29 de grade. Minimele se vor situa între 8 şi 17 grade. Cerul va fi variabil, însă temporar vor fi înnorări accentuate. Local, sunt aşteptate averse şi descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei, la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea. În celelalte regiuni, ploile vor apărea doar izolat. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot ajunge la 15...25 l/mp, iar izolat vor fi condiţii de grindină. În cursul nopţii, cerul va fi temporar noros, iar în regiunile intracarpatice vor mai fi averse slabe, pe spaţii mici. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale pe timpul zilei în centrul şi sud-vestul ţării. Rafalele vor fi, în general, de 45...50 km/h, însă vor fi de scurtă durată şi asociate ploilor.

Vremea de mâine 31 mai în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi apropiată de normalul perioadei. Temperatura maximă va ajunge la 27...28 de grade, iar minima se va situa între 13 şi 15 grade. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza şi seara vor fi înnorări temporar accentuate. În aceste intervale sunt aşteptate averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. De asemenea, vor fi condiţii de grindină.

La Cluj, vremea va fi puţin mai caldă decât astăzi. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. Vântul va sufla mai slab decât în intervalul anterior, însă va rămâne puternic şi va depăşi 24 km/h.

Vremea de mâine 31 mai la munte

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, mai ales în a doua parte a zilei. Sunt aşteptate local averse şi descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot ajunge la 15...25 l/mp, iar izolat vor fi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, însă poate avea intensificări de scurtă durată, asociate ploilor. Rafalele vor ajunge, în general, la 45...50 km/h.

Vremea de mâine 31 mai la mare

La malul mării, vremea va fi caldă, dar instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 23…24 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiază și spre seară există un risc ridicat de averse și descărcări electrice.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 14 şi 16 grade.

