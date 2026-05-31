Horoscop Capricorn luna iunie 2026. Evenimentele majore se concentrează în sectorul căsătoriei, al asocierilor și al rivalităților, unde trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui aduc claritate și dorință de cooperare.

Cu toate acestea, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la finalul lunii, va trebui să te înarmezi cu răbdare, deoarece pot apărea dispute aprinse cu partenerul de viață, rediscutarea unor clauze contractuale sau revenirea inoportună a unor foști parteneri. Luna Nouă din sectorul muncii și al sănătății îți oferă energia necesară pentru a începe o nouă rutină zilnică sau un proiect profesional solicitant. Trecerea lui Chiron în sectorul creativității și al iubirii te provoacă să îți vindeci blocajele legate de exprimarea afectivă. Momentul culminant este Luna Plină care se produce chiar în sectorul identității tale, aducând o explozie de conștientizări personale.

BANI: Luna Nouă din sectorul muncii de rutină îți oferă oportunitatea ideală de a schimba jobul, de a primi sarcini mai stimulative sau de a eficientiza fluxul de lucru zilnic. Pe plan financiar, a doua jumătate a lunii este extrem de dinamică și norocoasă: trecerea lui Venus în sectorul resurselor comune, al creditelor și al taxelor, consolidată la finalul lunii de trecerea lui Jupiter, poate aduce câștiguri substanțiale prin intermediul partenerului, aprobarea unui credit bancar foarte avantajos sau atragerea unor fonduri majore pentru afacerea ta. Totuși, la sfârșitul lunii, Luna Plină produsă în sectorul tău personal îți cere imperativ să pui punct acelor colaborări profesionale care nu îți mai servesc intereselor și să îți asumi o nouă direcție bazată pe totală independență.

DRAGOSTE: Cu Soarele și Mercur în sectorul parteneriatelor, ești complet orientat către nevoile celuilalt și dornic de dialog. Însă, atenție maximă la finalul lunii: când Mercur începe retrogradarea în acest sector, pot apărea răstălmăciri ale cuvintelor, reproșuri absurde și discuții obositoare despre greșeli din trecut. Trecerea lui Chiron în sectorul iubirii romantice îți cere să depășești frica de respingere. Vestea cu adevărat excelentă vine din sectorul intimității profunde, unde trecerea lui Venus și a lui Jupiter aduce, spre sfârșitul lunii, o pasiune reaprinsă, o capacitate deosebită de regenerare emoțională în cuplu și momente de fuziune totală care vor șterge cu buretele neînțelegerile pasagere.

