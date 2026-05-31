Dacă în multe țări europene ceaiul face parte din rutina zilnică, în România rămâne, pentru mulți, băutura la care apelează doar atunci când sunt răciți. Chiar dacă în ultimii ani au apărut ceaiuri de specialitate, infuzii și combinații moderne, consumul rămâne unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Un român bea, în medie, aproximativ 70 de cești de ceai pe an.

Într-o cafenea din Constanța, ceaiul este preparat cu aceeași atenție ca o cafea de specialitate. Există zeci de sortimente, iar unele pot fi consumate și reci, în zilele călduroase.

"Vara noi facem un mix al casei cu fructe de pădure şi îndulcit cu siropuri", spune Cezar Horoiu, manager cafenea.

Adus în urmă cu 100 de ani din Asia în Europa, ceaiul era considerat un simbol al bogăţiei, astăzi însă îl găsim în multe sortimente. De la infuzii de fructe, la ceaiuri de specialitate.

Articolul continuă după reclamă

Răzvan este unul dintre puţinii români care bea ceai des.

"Sunt mare fan al ceaiurilor şi aş vrea să văd mai multă lume în timp ce bea ceai", spune Răzvan, client.

Deși oferta este mai bogată ca niciodată, obiceiurile de consum se schimbă greu.

"Cu siguranţă cel mai mult se consumă cel de fructe de pădure, cel de lămâie şi de ghimbir", spune Irina Tudosescu, manager cafenea.

Pentru mulți români, ceaiul rămâne asociat cu răceala, deși recunosc beneficiile lui. În cultura turcească, ceaiul este prezent la orice oră din zi și reprezintă un simbol al ospitalității. O realitate destul de diferită de cea din România, unde ceaiul încă nu a devenit o băutură de consum zilnic.

"Înainte să se pună la masă ne întreabă dacă avem ceai şi dacă putem să le oferim un ceai din partea casei să încălzească", spune Ozgur Cenginli, manager restaurant turcesc.

Specialiștii spun că anumite tipuri de ceai pot contribui la hidratare, relaxare sau digestie, iar o cutie de ceai de specialitate poate ajunge și până la 800 de lei.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰