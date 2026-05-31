Horoscop Vărsător luna iunie 2026. Trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui în sectorul muncii zilnice, al rutinei și al bunăstării fizice te determină să te concentrezi pe detalii de organizare, sarcini domestice și investigații medicale.

Când Mercur începe retrogradarea în acest sector la finalul lunii, procesele de lucru pot înregistra întârzieri neplăcute, aparatele de la birou se pot defecta, iar comunicarea cu subalternii sau colegii poate deveni haotică. Pe de altă parte, Luna Nouă din sectorul creativității și al iubirii îți oferă o poftă imensă de viață și inspirație pentru hobby-uri. Trecerea lui Chiron în sectorul familiei și al casei scoate la iveală vechi tensiuni domestice ce cer rezolvare. Finalul lunii aduce o energie absolut magică în sectorul parteneriatelor datorită unor tranzite planetare excepționale.

BANI: Luna Nouă din sectorul creativității îți poate aduce idei geniale pentru a pune în practică un proiect personal ingenios sau o afacere proprie, fiind extrem de inventiv. Totuși, prezența planetelor în sectorul muncii de rutină arată că vei avea mult de furcă cu detaliile logistice. Când Mercur începe retrogradarea aici la sfârșitul lunii, evită să semnezi contracte noi de angajare sau să cumperi echipamente majore de lucru, deoarece vor apărea erori de funcționare. Financiar, Luna Plină de la sfârșitul lunii se produce în sectorul izolării și al resurselor ascunse, indicând finalizarea unei etape în care ai achitat datorii în secret. Marea veste vine din sectorul asocierilor, unde trecerea lui Venus și trecerea lui Jupiter promit, spre finalul lunii, oportunități uriașe de a semna contracte de afaceri foarte profitabile și parteneriate de succes.

DRAGOSTE: Luna Nouă se produce în sectorul iubirii, al flirtului și al aventurilor romantice, marcând momentul ideal pentru cei singuri de a începe o poveste de dragoste pasională, plină de stimulare intelectuală. Dacă ești într-o relație, acest aspect aduce bucurie și distracție alături de partener. Însă, adevărata surpriză majoră are loc din a doua jumătate a lunii: trecerea lui Venus se produce în sectorul căsătoriei și al parteneriatelor stabile, urmată la scurt timp de trecerea lui Jupiter. Această configurație astrală rară aduce armonie deplină în cuplu, generozitate reciprocă și dorința de a oficializa legătura. Dacă ești singur, cresc exponențial șansele de a întâlni un partener de încredere. Atenție doar la final de iunie, când Mercur retrograd în sectorul rutinei poate aduce mici cicăleli legate de treburile casnice; nu lăsa mărunțișurile să îți strice fericirea.

