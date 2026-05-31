Prima veste bună pentru cei 70 de locatari din blocul lovit de drona rusească la Galaţi! Autorităţile le-au permis să se întoarcă acasă după ce au terminat investigaţiile şi au ajuns la concluzia că toată clădirea este în siguranţă. La peste 48 de ore după prăbuşirea dronei care avea 30 de kilograme de explozibil, oamenii intră, însă, cu teamă în apartamentele lor.

Specialiștii au stabilit că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată în urma impactului, însă au descoperit o fisură la etajul 5 al clădirii, care însă nu ar avea legătură cu drona prăbușită.

Prefectura Galați a anunțat că oamenii se pot întoarce în siguranță în locuințe, mai puțin familia din apartamentul lovit direct. Membrii acestei familii sunt în continuare la spital și sunt atent monitorizați de către medici.

Curentul electric funcționează din nou în bloc, mai puțin alimentarea cu gaze, care încă nu a fost reluată, pentru că trebuie verificate atât instalația comună, cât și instalația din fiecare apartament, iar din acest motiv, unii locatari au decis să mai rămână o perioadă la rude până se rezolvă și această problemă.

Între timp Parchetul General a preluat ancheta și a deschis un dosar penal pentru distrugere și pentru tentativă de omor calificat.

