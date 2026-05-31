Horoscop Gemeni luna iunie 2026. Evenimentul central este Luna Nouă care se produce chiar în sectorul identității tale, oferindu-ți un val uriaș de energie, magnetism și oportunitatea de a-ți schimba radical stilul de viață, tunsoarea sau modul în care te prezinți lumii.

Pe de altă parte, trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui îți activează sectorul valorilor materiale, sporindu-ți atenția pe gestionarea resurselor. Totuși, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la finalul lunii, va trebui să reevaluezi modul în care îți cheltuiești resursele. Trecerea lui Chiron în sectorul izolării și al secretelor poate scoate la lumină frici inconștiente sau traume nevindecate, dar îți oferă șansa unei eliberări spirituale. Finalul lunii aduce o dinamică mentală extraordinară datorită trecerii lui Venus și trecerii lui Jupiter în sectorul comunicării, în timp ce Luna Plină îți aduce trăiri intense.

BANI: Trecerea lui Mercur și a Soarelui în sectorul veniturilor tale aduce discuții despre salarizare sau investiții urgente în bunuri de folosință zilnică. Însă, când Mercur începe retrogradarea la sfârșitul lunii exact în această zonă a banilor munciți, te poți confrunta cu întârzieri ale plăților, erori bancare sau impulsul de a face cumpărături inutile pe care le vei regreta. Pe plan profesional, Luna Nouă din sectorul personal îți dă undă verde pentru a lansa proiecte pe cont propriu. La finalul lunii, Luna Plină în sectorul resurselor comune, al creditelor și al taxelor aduce un moment de bilanț. Poți achita integral o datorie presantă, poți primi un răspuns legat de un împrumut sau se poate finaliza un parteneriat financiar printr-un câștig neașteptat.

DRAGOSTE: În relații, luna începe sub auspiciile prospețimii absolute. Luna Nouă în sectorul personal te pune în lumina reflectoarelor, făcându-te irezistibil pentru ceilalți și dându-ți curajul să îți exprimi dorințele în cuplu. La mijlocul lunii, trecerea lui Venus în sectorul comunicării și al interacțiunilor zilnice, urmată de trecerea lui Jupiter, îți transformă viața amoroasă într-o poveste plină de declarații pasionale și mesaje pline de miez. Dacă ești singur, o ieșire banală sau un schimb de replici pe rețelele sociale se poate transforma rapid într-o idilă pasionantă. Relațiile stabile beneficiază de călătorii scurte de plăcere care reaprind pasiunea. Totuși, Luna Plină din sectorul intimității profunde și al secretelor de la finalul lunii te obligă să renunți la măști sau la tabuuri acunse pentru a curăța relația de suspiciuni și pentru a obține o conexiune emoțională autentică.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰