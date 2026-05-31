Horoscop Leu luna iunie 2026. În prima parte a lunii, trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui în sectorul izolării și al subconștientului te îndeamnă la analiză interioară, odihnă și rezolvarea unor probleme de sănătate mai vechi.

Luna Nouă din sectorul socializării îți aduce totuși oportunitatea de a te implica în proiecte de grup atractive. Însă viața ta se schimbă radical din a doua jumătate a lunii: trecerea lui Venus se produce chiar în sectorul identității tale, urmată la scurt timp de trecerea lui Jupiter în aceeași zonă personală. Devii centrul atenției, emani un farmec irezistibil, optimismul tău atinge cote maxime și norocul pare să te însoțească în tot ce îți propui. Totuși, ai grijă la finalul lunii, când Mercur începe retrogradarea în zona secretelor, putând scoate la iveală bârfe sau detalii neplăcute din trecut.

BANI: Pe plan profesional și financiar, prima parte a lunii este dinamizată de Luna Nouă din sectorul prietenilor și al rețelelor sociale, fiind momentul perfect pentru a lansa un proiect online, a găsi sponsori sau a te asocia cu persoane influente. Totuși, trecerea lui Chiron în sectorul carierei și al statutului social indică faptul că trebuie să vindeci o rană legată de autoritate sau de o eșuare profesională anterioară. La sfârșitul lunii, Luna Plină în sectorul muncii zilnice și al rutinei profesionale aduce finalizarea unui proiect extrem de solicitant, o restructurare la locul de muncă sau schimbarea echipei de colegi. Cu Venus și Jupiter instalate în sectorul tău personal la final de iunie, ai toate atuurile pentru a te impune ca lider, a obține contracte profitabile și a-ți crește considerabil veniturile prin simplul tău impact personal.

DRAGOSTE: În plan sentimental, prima parte a lunii poate fi marcată de discreție sau de trăirea unor emoții intense în secret, departe de ochii lumii. Când trecerea lui Venus în sectorul tău personal te transformă într-un cuceritor desăvârșit. Dacă ești singur, este cea mai bună perioadă din an pentru a-ți găsi perechea, deoarece magnetismul tău atrage admirație instantanee. Pentru cuplurile formate, prezența lui Venus și a lui Jupiter în sectorul tău aduce o generozitate copleșitoare în sentimente, cadouri și momente de neuitat în doi. Totuși, stabilitatea emoțională îți va fi testată la finalul lunii: când Mercur începe retrogradarea în sectorul trecutului, o fostă iubire poate încerca să reintre în viața ta, stârnind confuzie, sau pot apărea îndoieli nefondate legate de loialitatea partenerului actual.

