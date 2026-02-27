Horoscop lunar Balanţă martie 2026. Echilibru între muncă și viața de cuplu

Din 2 martie, Marte îți activează zona muncii zilnice, a programului și a responsabilităților concrete. Ritmul se accelerează. Poți primi sarcini suplimentare, termene mai scurte sau poți intra într-un conflict direct cu un coleg care nu își respectă partea de muncă. Este posibil să apară o situație clară precum restructurarea unui departament, redistribuirea atribuțiilor sau chiar plecarea cuiva din echipă, ceea ce te obligă să preiei mai mult. Eclipsa de Lună din 3 martie activează zona lucrurilor ascunse, a oboselii acumulate și a sănătății psihice. Venus intră pe 6 martie în zona relațiilor și schimbă complet atmosfera. Devii mai atent la parteneriate, iar oportunitățile apar prin colaborare. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct în zona carierei, deblocând o promovare, o recunoaștere oficială sau o oportunitate profesională așteptată. Luna Nouă din 19 martie aduce un nou început în zona muncii și a organizării zilnice. Pe 20 martie, Soarele pune accent pe relații, iar finalul lunii, cu Venus în zona banilor comuni, aduce discuții despre investiții sau împărțirea responsabilităților.

BANI: Marte poate genera cheltuieli legate de muncă, cum ar fi achiziția unui echipament nou sau plata unor servicii externe. Eclipsa poate scoate la suprafață o pierdere financiară mică, dar repetitivă, cum ar fi un abonament inutil sau o cheltuială constantă care trebuie eliminată. Jupiter direct în zona carierei este unul dintre cele mai importante momente ale lunii. Dacă ai așteptat un răspuns de la un superior, acesta vine după 11 martie. Luna Nouă poate marca începutul unui program nou de lucru sau lansarea unui proiect care aduce venit constant. La final de lună, Venus în zona banilor comuni poate aduce o discuție despre credit, refinanțare sau investiție comună. Este momentul să fii clar și echilibrat în negocieri.

DRAGOSTE: Venus în zona relațiilor îți aduce oportunități clare de apropiere. Dacă ești singur, poți începe o relație prin intermediul muncii sau al unui parteneriat profesional. Atracția se bazează pe cooperare și respect reciproc. Eclipsa poate scoate la suprafață o frustrare nespusă într-o relație existentă. Poate fi vorba despre lipsa timpului petrecut împreună sau despre epuizarea unuia dintre parteneri. După 20 martie, accentul cade pe clarificarea statutului relației. Finalul lunii aduce discuții despre bani în cuplu și despre planuri comune concrete.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰