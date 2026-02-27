Horoscop lunar Săgetător martie 2026. Clarificări în comunicare și noi direcții de viață

Din 2 martie, Marte activează zona locuinței, a familiei și a spațiului intim. Pot apărea tensiuni în casă, discuții aprinse cu un membru al familiei sau decizii rapide legate de mutare, renovare sau reorganizare. Eclipsa de Lună din 3 martie produce un punct culminant în zona carierei și a imaginii publice. Unii Scorpioni pot primi o ofertă care implică mai multă responsabilitate și vizibilitate, alții pot decide să părăsească o poziție care nu le mai reflectă ambițiile. Pe 6 martie, Venus aduce armonie în zona iubirii și a creativității, temperând tensiunile familiale. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct într-un sector al transformărilor financiare și psihologice, deblocând situații legate de credite, moșteniri sau investiții comune. Luna Nouă din 19 martie favorizează un nou început romantic sau lansarea unui proiect personal. Pe 20 martie, Soarele activează zona muncii zilnice și îți cere organizare riguroasă. Finalul lunii, cu Venus în zona parteneriatelor, aduce echilibru în relații.

BANI: Eclipsa poate marca încheierea unei etape profesionale și deschiderea alteia. Poate fi vorba despre un contract nou, cu responsabilități extinse și un salariu ajustat. Dacă ai fost într-o poziție instabilă, acum primești claritate. Marte în zona locuinței poate aduce cheltuieli pentru reparații, taxe sau renovări. Este posibil să investești într-un spațiu nou sau să achiți o sumă restantă legată de proprietate. După 11 martie, situațiile financiare comune se clarifică. Poți renegocia un credit sau poți primi o sumă care era blocată. Luna Nouă poate marca începutul unei activități creative care devine sursă de venit. Finalul lunii este favorabil parteneriatelor profesionale, iar un acord semnat atunci poate fi stabil și avantajos.

DRAGOSTE: Tensiunile familiale pot influența relația de cuplu, mai ales dacă apar discuții despre mutare sau despre implicarea în problemele rudelor. Eclipsa poate pune în balanță cariera și viața personală, iar partenerul poate cere mai multă prezență. Venus în zona iubirii aduce momente intense și pasionale. Dacă ești singur, poți începe o relație cu cineva cunoscut într-un context profesional sau la un eveniment public. Luna Nouă favorizează declarațiile clare și asumarea sentimentelor. Finalul lunii aduce stabilitate și dorința de a construi ceva solid în doi.

