Horoscop lunar Fecioară martie 2026. Moment de cotitură în relații și repoziționare personală

Horoscop lunar Fecioară martie 2026. Martie este o lună definitorie pentru tine, deoarece eclipsa de Lună din 3 martie se produce în semnul tău și marchează un moment de redefinire personală.

Este posibil să iei o decizie clară privind sănătatea sau stilul de viață, cum ar fi începerea unui program de dietă sau schimbarea programului de lucru. Din 2 martie, Marte activează zona relațiilor și poate aduce confruntări directe. Dacă există tensiuni într-o relație personală sau profesională, acestea ies la suprafață. Pe 6 martie, Venus intră într-un sector al resurselor comune și aduce discuții despre bani împărțiți. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct în zona prietenilor și a proiectelor colective, deblocând colaborări. Luna Nouă din 19 martie aduce un nou început în relații, fie printr-o colaborare profesională, fie printr-o relație sentimentală. Pe 20 martie, Soarele pune accent pe bani comuni și investiții, iar finalul lunii, cu Venus într-un sector al expansiunii, favorizează călătoriile și studiile.

BANI: Eclipsa poate aduce o renegociere salarială sau o schimbare de poziție profesională care influențează veniturile. Marte în zona parteneriatelor poate genera discuții despre împărțirea câștigurilor într-o colaborare. Dacă lucrezi cu un asociat, este momentul să clarificați responsabilitățile financiare. Venus în zona banilor comuni poate aduce o sumă primită prin partener sau printr-o colaborare. După 11 martie, un proiect colectiv poate începe să genereze venituri. Luna Nouă poate marca semnarea unui contract nou sau lansarea unei colaborări profitabile.

DRAGOSTE: Relațiile sunt în prim plan. Eclipsa poate marca o decizie majoră, cum ar fi oficializarea unei relații sau încheierea uneia care nu mai funcționează. Marte aduce tensiuni dacă există nemulțumiri acumulate. Luna Nouă din 19 martie este favorabilă pentru începuturi sentimentale. Dacă ești singur, poți începe o relație serioasă, bazată pe claritate și asumare. Finalul lunii aduce dorința de a explora lucruri noi împreună cu partenerul și de a ieși din rutină.

