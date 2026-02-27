Horoscop lunar Gemeni martie 2026. Schimbări în carieră și clarificări în familie

Vei simți presiune, competiție sau nevoia de a demonstra ceva clar. Nu este o perioadă în care să stai în umbră, dar trebuie să îți alegi bătăliile inteligent. Eclipsa de Lună din 3 martie aduce un moment decisiv legat de locuință sau familie. Poate fi finalizarea unei renovări, semnarea unui contract de închiriere sau o discuție serioasă cu un părinte despre responsabilități concrete. Unii Gemeni pot decide mutarea sau reconfigurarea spațiului de lucru de acasă. Pe 6 martie, Venus intră în zona prietenilor și a proiectelor colective, aducând susținere socială. Pe 11 martie, Jupiter își reia mersul direct în zona veniturilor personale și poate debloca o mărire, un bonus sau o oportunitate financiară amânată. Luna Nouă din 19 martie deschide un nou capitol profesional. Pe 20 martie, Soarele activează viața socială, iar Mercur aduce clarificare pentru lucruri legate de imaginea ta publică. Finalul lunii, cu Venus în zona introspecției, aduce nevoia de discreție.

BANI: Marte în zona carierei te face competitiv. Poți solicita o mărire sau poți intra într-o competiție internă pentru o poziție superioară. Eclipsa poate genera o cheltuială legată de locuință, cum ar fi un avans pentru chirie, o reparație urgentă sau plata unor taxe notariale. Jupiter direct în zona veniturilor personale este unul dintre cele mai importante momente ale lunii. Dacă ai o activitate independentă, pot crește încasările prin recomandări sau prin extinderea portofoliului de clienți. După 19 martie, se poate deschide o oportunitate nouă în carieră. De exemplu, un interviu sau o colaborare discutată anterior poate deveni oficială. Totuși, finalul lunii cere discreție în cheltuieli și evitarea investițiilor impulsive.

DRAGOSTE: Tensiunile profesionale pot afecta relația dacă nu stabilești limite clare între muncă și viața personală. Eclipsa poate aduce o discuție serioasă în cuplu despre locuință sau despre implicarea fiecăruia în viața de familie. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unei situații profesionale sau printr-un eveniment organizat de prieteni. Venus în zona socială favorizează relațiile începute din prietenie. Este posibil ca o legătură amicală să capete nuanțe romantice. După 20 martie, vei fi mai selectiv și vei prefera conexiunile autentice, nu flirturile superficiale.

